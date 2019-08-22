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Абхазия Информ

СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ ЦИК РА ОО ИТОГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Новости Пятница, 20 сентября 2019 17:05
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Сухум. 20 сентября 2019. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Суд признал законным решение ЦИК РА от 9 сентября, в соответствии с которым избранным президентом считается Рауль Хаджимба, получивший при повторном голосовании 47,39 % голосов избирателей.

Оппонент Хаджимба Алхас Квициниа  набрал 46,17% голосов избирателей.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что данное решение верховного суда будет обжаловано в кассационном порядке в течение предусмотренных законом 20 дней.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 20 сентября 2019 17:15

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