СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ ЦИК РА ОО ИТОГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Сухум. 20 сентября 2019. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Суд признал законным решение ЦИК РА от 9 сентября, в соответствии с которым избранным президентом считается Рауль Хаджимба, получивший при повторном голосовании 47,39 % голосов избирателей.
Оппонент Хаджимба Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов избирателей.
Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что данное решение верховного суда будет обжаловано в кассационном порядке в течение предусмотренных законом 20 дней.
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