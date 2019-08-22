СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛХАСА КВИЦИНИА
Сухум. 20 сентября 2019. Абхазия-Информ. В пятницу 20 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил решение по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Согласно оглашенной резолютивной части решения, суд отказал кандидату в Президенты Республики Абхазия Алхасу Квициниа в удовлетворении административного искового заявления.
Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.
Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции регламентируются статьей 300 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве.
https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=764
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