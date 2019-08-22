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Абхазия Информ

СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛХАСА КВИЦИНИА

Новости Пятница, 20 сентября 2019 17:30
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СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 20 сентября 2019. Абхазия-Информ. В пятницу 20 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил решение по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Согласно оглашенной резолютивной части решения, суд отказал кандидату в Президенты Республики Абхазия Алхасу Квициниа в удовлетворении административного искового заявления.

Ввиду того, что судом не оглашался мотивированный текст решения, основания отказа будут известны после его изготовления, на что действующим законодательством дается время не более 10 дней.

Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.

Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

Полномочия суда кассационной инстанции регламентируются статьей 300 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве.

https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=764

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