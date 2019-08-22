ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ ОПЛАТИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ АРМИИ АБХАЗИИ

Сухум. 23 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Он принял предложение правительства о подписании документа, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — говорится в документе. В соответствии с распоряжением, подпись под соглашением с Абхазией должна быть поставлена от российского Министерства обороны по достижении окончательной договоренности.