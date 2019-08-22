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Абхазия Информ

ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ ОПЛАТИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ АРМИИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 23 сентября 2019 11:07
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ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ ОПЛАТИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ АРМИИ АБХАЗИИ

Сухум. 23 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Он принял предложение правительства о подписании документа, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — говорится в документе. В соответствии с распоряжением, подпись под соглашением с Абхазией должна быть поставлена от российского Министерства обороны по достижении окончательной договоренности.

Договоренность о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии была достигнута в конце августа на встрече главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Республики Абхазия, генерала армии Мираба Кишмария, сообщало агентство «Апсныпресс».

В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Согласно этой договоренности, совместные российско-абхазские силы в случае угрозы или в военное время должны перейти в подчинение назначенного российским Минобороны командующего.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8870659a7947452c119a0d

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2019 11:18
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