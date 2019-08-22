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Абхазия Информ

ОТКРЫТ ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ С ДАТОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Новости Понедельник, 23 сентября 2019 15:17
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ОТКРЫТ ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ С ДАТОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ

 

Сухум. 23 сентября 2019. Абхазия-Информ. 23 сентября 2019 г. в ходе расчистки стен фасада парадного входа Ново-Афонского монастыря был открыт замковый камень входного арочного свода со следующей надписью: «Начато 1884. Окончено ҂АѾЧЄ Годъ» (Начато в 1884. Окончено в 1895 году). Информация об этом размещена на сайте священной Митрополии Абхазии.

Следует отметить, что данные даты указывают на начало и завершение строительных работ южного корпуса с надвратным храмом Вознесения Господня и храма св. Апостола Андрея.

На цветной фотографии парадного входа Ново-Афонского монастыря, сделанной С. М. Прокудиным-Горским в 1912 г., можно рассмотреть оригинальное оформление парадного входа. В частности, справа от центрального входа хорошо видна настенная роспись с изображением св. Александра Невского и часть еще одной росписи справа от нее. Очевидно, по левую сторону от входа также размещались похожие росписи. Над входной аркой помещалась икона Пресвятой Богородицы «Вратарница» (Иверская) с неугасимой лампадой перед ней (подъемный механизм лампады сохранился). Справа от иконы — настенная роспись с изображением архангела, обращенного лицом к Богородице. Очевидно, с противоположной стороны также размещалось изображение архангела. Под иконой, над аркой входных ворот помещена посвятительная надпись на церковнославянском языке. В центре под посвятительной надписью выступает замковый камень арки с датой начала и окончания постройки монастыря. На внутренней части свода входного купола виден фрагмент росписи с изображением херувима и орнамент. На фотографии также виден створ оригинальных входных врат Ново-Афонского монастыря. В глубине также видны фрески на стенах свода над парадной лестницей. Следует подчеркнуть, что декоративное штукатурное покрытие фасада над центральной входной лестницей сохранилось по настоящее время (однако, позднее было перекрашено в терракотовый цвет). На фотографии Прокудина-Горского (сведение слоев Blaise Aguera y Arcas, 2004 г.) полностью отсутствует терракотовый цвет фасада, напротив, все выступающие архитектурные элементы фасада выделены белым, а стены — известково-песчаного оттенка.

После закрытия Ново-Афонского монастыря в 1924 г. и открытия на базе строений монастыря пансионата «Псырцха» парадный вход подвергся необратимым изменениям: так, были уничтожены надвратные росписи, демонтирована и утеряна надвратная икона Пресвятой Богородицы с посвятительной надписью под ней, уничтожены оригинальные перила, замазана штукатуркой дата строительства на замковом камне. Кроме того, слева и справа от крыльца центрального входа были пристроены площадки для торговых киосков.

В 2001−2002 гг. при настоятеле Ново-Афонского монастыря иеромонахе Андрее (Ампар) были проведены следующие работы: демонтированы пристройки-киоски слева и справа от крыльца центрального входа в монастырь, установлены новые ворота.

В 2014 г. при наместнике Ново-Афонского монастыря иеродиаконе Давиде (Сарсания) были восстановлены перила крыльца центрального входа в монастырь.

https://anyha.org/castle-stone/?fbclid=IwAR0DlrZYgMSFxpg-2pm5ySCe5msTPn9-IbELCn8O4YSc6kILNVXQep3gJuU

 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2019 15:25

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