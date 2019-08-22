УТВЕРЖДЁН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
Сухум. 24 сентября 2019. Абхазия-Информ. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.
27 сентября – День освобождения Сухума
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
11:30 – открытие на Гумистинском мосту мемориальных досок добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.
16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.
30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, селе Нижняя Эшера.
11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
12:00 – торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.
12:30 – начало акции "Бессмертный полк" у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера.
14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.
14:30 – выставка в Центральном выставочном зале Союза художников РА художников Республики Южная Осетии, посвященная 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
18:00 – торжественный вечер, посвященный Дню Победы в «Абхазской государственной филармонии.
20:00 – праздничный салют в г. Сухум.
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