УТВЕРЖДЁН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

11:30 – открытие на Гумистинском мосту мемориальных досок добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

Сухум. 24 сентября 2019. Абхазия-Информ . Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, селе Нижняя Эшера.

11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

12:00 – торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.

12:30 – начало акции "Бессмертный полк" у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера.

14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

14:30 – выставка в Центральном выставочном зале Союза художников РА художников Республики Южная Осетии, посвященная 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

18:00 – торжественный вечер, посвященный Дню Победы в «Абхазской государственной филармонии.

20:00 – праздничный салют в г. Сухум.