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сентября 23 2019

ЮРИСТ ГАРЕГИН МИТИН: ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ЦИК СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ ОШИБОЧНО ОСНОВЫВАЛАСЬ НА НЕВЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА

Сухум. 23 сентября 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» поступили тексты выступлений представителя административного истца Алхаса…
КОНСТИТУЦИЯ ДАЛА НАМ УРОК
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КОНСТИТУЦИЯ ДАЛА НАМ УРОК
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТА

  Согласно документу, процедура импичмента инициируется большинством парламента, при этом также образуется специальная временная следственная…
БУРДЖАНАДЗЕ: ГРУЗИЯ СТАНЕТ МЕСТОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И РОССИИ, ЕСЛИ ВСТУПИТ В НАТО
сентября 12 2019
БУРДЖАНАДЗЕ: ГРУЗИЯ СТАНЕТ МЕСТОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И РОССИИ, ЕСЛИ ВСТУПИТ В НАТО
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЛИШАЮЩИЙ ДЕПУТАТОВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
сентября 11 2019
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЛИШАЮЩИЙ ДЕПУТАТОВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЁН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

Новости Вторник, 24 сентября 2019 11:03
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УТВЕРЖДЁН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

Сухум. 24 сентября 2019. Абхазия-Информ. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

27 сентября – День освобождения Сухума

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

11:30 – открытие на Гумистинском мосту мемориальных досок добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, селе Нижняя Эшера.

11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

12:00 – торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.

12:30 – начало акции "Бессмертный полк" у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера.

14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

14:30 – выставка в Центральном выставочном зале Союза художников РА художников Республики Южная Осетии, посвященная 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

18:00 – торжественный вечер, посвященный Дню Победы в «Абхазской государственной филармонии.

20:00 – праздничный салют в г. Сухум.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2019 11:05

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