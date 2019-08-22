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Абхазия Информ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Среда, 25 сентября 2019 12:12
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ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

 

Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ. 30 сентября в Абхазии будут отмечать 26-летие со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии. Ко Дню Победы и Независимости Абхазии приурочен целый ряд памятных мероприятий, торжеств, молодежных акций.

С 26 по 28 сентября в Республиканской детско-юношеской спортшколе будут проходить Международные соревнования по самбо «Кубок Победы» (начало соревнований в 11:00).

С 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта им. С.В. Багапша будет проводиться XXIII Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Абхазии».

27 сентября – День освобождения Сухума

  • 10:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
  • 11:30 - открытие на Гумистинском мосту мемориальных досок добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.
  • 16:00 - праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.
  • 16:00 - выставка картин, посвященная Дню освобождения Сухума (Колоннада на Набережной махаджиров).
  • 17:00 - соревнования по брейк-дансу (у Колоннады на Набережной махаджиров).
  • 18:30 - шествие с флагами в сопровождении национальной музыки и танцев. Колонна будет идти по Набережной махаджиров от пересечения с ул. Сахарова до Парка им. Б. Шинкуба

29 сентября

  • С 11:00 до 18:00 - в селе Адзюбжа Очамчырского района комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума проведет открытый турнир по стендовой стрельбе, посвященный Дню Победы и Независимости Абхазии.

С 29 по 30 сентября в Абхазии пройдут две молодежные патриотические акции:

  • «Тропой Героев» - пешее шествие от КПП «Псоу» до Сухума.
  • «Путь наших героев» - пешее шествие от Сухума до КПП «Ингур».

Обе акции стартуют утром 29 сентября.

30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия

  • 10:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, селе Нижняя Эшера.
  • 11:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
  • 12:00 - торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.
  • 12:30 - начало акции "Бессмертный полк" у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера*.
  • 14:00 - фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.
  • 14:30 - в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется выставка художников Республики Южная Осетии, посвященная 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
  • 18:00 - торжественный вечер в Абхазской государственной филармонии, посвященный Дню Победы.
  • 20:00 - праздничный салют в г. Сухум.

Церемонии возложения цветов к памятникам погибшим состоятся во всех городах и районах республики.

*Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.

В этом году акция «Бессмертный полк» будет проходить: 29 сентября – в г. Новый Афон, 30 сентября – в городах Сухум, Пицунде, Гудаут, Очамчыра и Ткуарчал, 6 октября - в г. Гагра (6 октября 1992 г. Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии – ред. АИ).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2019 12:27

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