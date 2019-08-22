ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ. 30 сентября в Абхазии будут отмечать 26-летие со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии. Ко Дню Победы и Независимости Абхазии приурочен целый ряд памятных мероприятий, торжеств, молодежных акций.

С 26 по 28 сентября в Республиканской детско-юношеской спортшколе будут проходить Международные соревнования по самбо «Кубок Победы» (начало соревнований в 11:00).

С 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта им. С.В. Багапша будет проводиться XXIII Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Абхазии».