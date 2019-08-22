СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЮЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ

В среду на полях проходящего в Сочи XXIII Фестиваля прессы «Вся Россия – 2019» председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписал соглашение о сотрудничестве в журналисткой сфере и обмене опытом с председателем Союза Болгарских журналистов Снежаной Тодоровой и заместителем председателя Союза журналистов Монголии Зулькафилем Маулетом.

Документ предусматривает взаимный обмен журналистскими делегациями, организацию пресс-туров, обмены практическим опытом.

Руслан Хашиг поблагодарил руководителей творческих союзов Болгарии и Монголии за проявленный интерес к Абхазии и готовность к сотрудничеству, а также российских коллег за содействие в расширении международных контактов Союза журналистов Абхазии с коллегами из зарубежных стран.