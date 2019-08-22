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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЮЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ

Новости Среда, 25 сентября 2019 12:38
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЮЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ

 

Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии намерен развивать творческие связи с профессиональными Союзами различных стран мира.

В среду на полях проходящего в Сочи   XXIII Фестиваля прессы  «Вся Россия – 2019» председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписал соглашение о сотрудничестве в журналисткой сфере и обмене опытом с председателем Союза Болгарских журналистов Снежаной Тодоровой и заместителем председателя Союза журналистов Монголии Зулькафилем Маулетом.

Документ предусматривает взаимный обмен журналистскими делегациями, организацию пресс-туров, обмены практическим опытом.

Руслан Хашиг поблагодарил руководителей творческих союзов Болгарии и Монголии за проявленный интерес к Абхазии и готовность к сотрудничеству, а также российских коллег за содействие в расширении международных контактов Союза журналистов Абхазии с коллегами из зарубежных стран.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2019 13:01

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