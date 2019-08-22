СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЮЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ
Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии намерен развивать творческие связи с профессиональными Союзами различных стран мира.
В среду на полях проходящего в Сочи XXIII Фестиваля прессы «Вся Россия – 2019» председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписал соглашение о сотрудничестве в журналисткой сфере и обмене опытом с председателем Союза Болгарских журналистов Снежаной Тодоровой и заместителем председателя Союза журналистов Монголии Зулькафилем Маулетом.
Документ предусматривает взаимный обмен журналистскими делегациями, организацию пресс-туров, обмены практическим опытом.
Руслан Хашиг поблагодарил руководителей творческих союзов Болгарии и Монголии за проявленный интерес к Абхазии и готовность к сотрудничеству, а также российских коллег за содействие в расширении международных контактов Союза журналистов Абхазии с коллегами из зарубежных стран.
Последнее от
- ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
- УТВЕРЖДЁН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
- ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТА
- ОТКРЫТ ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ С ДАТОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
- ЮРИСТ ГАРЕГИН МИТИН: ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ЦИК СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ ОШИБОЧНО ОСНОВЫВАЛАСЬ НА НЕВЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА