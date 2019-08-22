ГЕННАДИЙ ЦВИНАРИЯ: «БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА У АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА НЕТ БУДУЩЕГО»

По информации представителя ФФА Виталия Федоренко, с 2013 по 2017 годы в чемпионатах Абхахзии по футболу участвовало 10 команд со всех районов Абхазии. В 2018 г. из-за финансовых проблем от участия в чемпионате отказались «Шахтер» Ткуарчал, «Абазг» Сухум и «Спартак» Гульрипш.

Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ . Федерация Футбола Абхазии намерена обратиться к президенту республики Раулю Хаджимба с просьбой увеличить финансовую поддержку футбола со стороны государства. Об этом было заявлено сегодня на расширенном собрании Совета ФФА в Сухуме.

В начале 2018 года на заседании Совета Федерации футбола было принято решение перейти к системе проведения чемпионата «осень-весна». Предполагалось, что в 26-ом футбольном чемпионате (сезон 2018-2019 гг.) примут участие семь команд, однако очамчырская команда «Эрцаху» не смогла принять участие в играх.

В сентябре 2019 г. должен был начаться 27-ой чемпионат, но на этот раз от участия в нем отказались еще две команды - «Новый Афон»и «Самурзакан» Гал.

Осталось всего четыре 4 команды, в связи с чем ФФА приняла решение перенести 27-ой чемпионат и соревнования на Кубок Абхазии по футболу на весну 2020 года.

Для того, чтобы четыре команды высшей лиги не остались вообще без тренировок и игровой практики, Совет ФФА решил провести футбольный турнир этих в два круга с 10 октября по 21 ноября.

«Если нам помогут финансово, и мы найдем выход из сложившейся ситуации, то к нам вернутся хотя бы восемь команд, в составе которых будут наши абхазские футболисты. Если ситуация выправится, то восстановятся 10 клубов для полноценного проведения Чемпионата Абхазии», - считает представитель ФФА Виталий Федоренко.

Три минувших года из-за финансовых проблем задерживается начало проведения первенства Детской футбольной лиги. В этом году такая же проблема, хотя участвовать в играх Детской лиги готовы 48 детско-юношеских команд, объединяющих более 700 детей.

Участники собрания вспоминали о том, как в тяжелые первые послевоенные годы в Абхазии было до 15 футбольных команд. Особый расцвет футбольных клубов страны пришелся на время президентства С.В. Багапша (2005 - 2011гг.). Однако после смерти Сергея Васильевича государственная поддержка клубов заметно сократилась, а некоторые клубы самоликвидировались. Тогда многие села в Абхазии могли выставить свою футбольную команду. Сегодня ситуация заметно ухудшилась. При том, что существуют частные клубы за счет спонсорской поддержки, и они не выдерживают из-за нехватки финансирования. Футболисты-профессионалы не могут играть бесплатно. Основная часть расходов уходит на оплату судей, которых вынуждены приглашать из-за отсутствия своих.

Президент ФК «Нарт» Геннадий Цвинария поднял проблему государственной поддержки футбола в Абхазии, без которой этот популярный вид спорта просто исчезнет.

«Когда мы в Сухуме одержали победу на чемпионате CONIFA, все помнят, как народ ликовал. Это был настоящий спортивный праздник. Мы все гордились за наших игроков. А откуда эти спортсмены? Они воспитывались в наших клубах. Тогда, спрашивается, зачем губить то, что наработано годами. Государство должно помогать национальному футболу, без поддержки государства у абхазского футбола нет будущего. Наши дети занимаются активно футболом, да и другими видами спорта до 15 лет, а потом их это не интересует из-за отсутствия перспективы самореализации в спорте. Кто-то в лучшем случае уходит учиться другой профессии, а кто-то выбирает криминальную среду, наркотики. Разве это не понятно?!», - возмутился Геннадий Цвинария.

На расширенном собрании ФФА речь шла об отсутствия местного судейского корпуса, о лицензировании тренерского состава, о состояния футбольного хозяйства и других вопросах.

Совет ФФА в течение двух дней подготовит аналитическую справку и представит её в Администрацию Президента РА с просьбой увеличить бюджетное финансирование футбола, на который пока что предусмотрено всего 8 млн рублей.