30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сбор участников акции у Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба в 11:00. Шествие «Бессмертного полка» начнется в 12:00. Полк пройдет по Набережной махаджиров, далее свернет на ул. Аидгылара. Шествие остановится у Парка Славы, чтобы возложить цветы к памятнику погибшим. Там к Бессмертному полку присоединится правительство РА во главе с президентом. Закончится шествие на Площади Свободы.

В акции могут принять участие все желающие.

Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.

В этом году акция «Бессмертный полк» будет проходить: 29 сентября – в г. Новый Афон, 30 сентября – в городах Сухум, Пицунде, Гудаут, Очамчыра и Ткуарчал, 6 октября - в г. Гагра (6 октября 1992 г. Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии – ред. АИ).

Организует акцию "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" при поддержке компании «А-Мобаил».