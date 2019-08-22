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Абхазия Информ

30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Новости Среда, 25 сентября 2019 16:35
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30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сухум. 25 сентября 2019. Абхазия-Информ. 30 сентября в Сухуме пройдет акция «Бессмертный полк».

Сбор участников акции у Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба в 11:00. Шествие «Бессмертного полка» начнется в 12:00. Полк пройдет по Набережной махаджиров, далее свернет на ул. Аидгылара. Шествие остановится у Парка Славы, чтобы возложить цветы к памятнику погибшим. Там к Бессмертному полку присоединится правительство РА во главе с президентом. Закончится шествие на Площади Свободы.

В акции могут принять участие все желающие.

Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.

В этом году акция «Бессмертный полк» будет проходить: 29 сентября – в г. Новый Афон, 30 сентября – в городах Сухум, Пицунде, Гудаут, Очамчыра и Ткуарчал, 6 октября - в г. Гагра (6 октября 1992 г. Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии – ред. АИ).

Организует акцию "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" при поддержке компании «А-Мобаил».

 

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Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2019 16:45

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