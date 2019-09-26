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Абхазия Информ

ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» СЧИТАЕТ НЕЗАКОННЫМ ПРОВЕДЕНИЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Четверг, 26 сентября 2019 14:32
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ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» СЧИТАЕТ НЕЗАКОННЫМ ПРОВЕДЕНИЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

 

Сухум. 26 сентября 20190. Абхазия-Информ. Сегодня, 26 сентября 2019 г., состоялось расширенное заседание политсовета политической партии «Амцахара», на котором были подведены итоги прошедших президентских выборов и намечены планы на перспективу.

Выступавшие акцентировали внимание на том, с какими нарушениями - подкупом, запугиванием избирателей, применением административного ресурса - проходил выборный процесс. Возмущение вызывал тот факт, что по итогам голосования на прошедших президентских выборах нет ни выигравшего, ни проигравшего, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов для того, чтобы быть избранным. Именно по этой причине, по мнению членов «Амцахара», выборы нельзя считать состоявшимися.

Звучала открытая критика в адрес судей Верховного суда, которые пошли на поводу у властей и приняли неправомерное, противоречащее Конституции и законам решение, признав законными итоги выборов, объявленные Центризбиркомом 9 сентября.

Члены политсовета партии «Амцахара» считают незаконным проведение инаугурации в такой ситуации.

На заседании политсовете также шла речь о реорганизации партии, необходимости вливания в нее молодых, образованных, энергичных людей.

Политсоветом принято решение о проведении внеочередного съезда оппозиционной партии «Амцахара», на котором будет дана оценка сложившейся после выборов ситуации.

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