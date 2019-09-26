ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» СЧИТАЕТ НЕЗАКОННЫМ ПРОВЕДЕНИЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 26 сентября 20190. Абхазия-Информ. Сегодня, 26 сентября 2019 г., состоялось расширенное заседание политсовета политической партии «Амцахара», на котором были подведены итоги прошедших президентских выборов и намечены планы на перспективу.

Выступавшие акцентировали внимание на том, с какими нарушениями - подкупом, запугиванием избирателей, применением административного ресурса - проходил выборный процесс. Возмущение вызывал тот факт, что по итогам голосования на прошедших президентских выборах нет ни выигравшего, ни проигравшего, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов для того, чтобы быть избранным. Именно по этой причине, по мнению членов «Амцахара», выборы нельзя считать состоявшимися.