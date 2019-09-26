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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА ВЫСТУПИЛА В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Новости Четверг, 26 сентября 2019 15:04
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АБХАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА ВЫСТУПИЛА В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ. 25 сентября Абхазская Государственная хоровая капелла выступила в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского, где в эти дни проходит XV Международный осенний хоровой фестивале имени профессора Б. Г. Тевлина.

На суд московских любителей хоровой музыки были представлены 11 номеров, в том числе: «Духовный концерт» композитора Нодара Чанба, «Песня о криницах» Андрея Эшпая на слова В. Карпенко, абхазские народные песни «Азар», «Песнь о скале», «Песнь о ранении», «Песня о герое Уазбаке», «Ауращьа», песню Раждена Гумба «Отчизна моя», «Песня о герое Мушни Хварцкия» Нодара Чанба.

Солистка Московского театра «Геликон-опера», народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба исполнила вместе с Абхазской капеллой гимн «Panis Angelicus» («Хлеб Ангелов») Сезара Фрнака.

Дирижировали капеллой народный артист Абхазии Нодар Чанба, студент Московской консерватории Барас Куджба, руководитель Камерного хора Московской консерватории, Александр Соловьев.

Выступление Абхазской капеллы проходило в рамках плана сотрудничества между министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА и министерством культуры РФ «Культурные сезоны Россия - Абхазия 2019».

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, присутствовавшая в Москве на концерте, отметила в своём выступлении: «Ежегодно фестиваль выполняет важную миссию, способствуя укреплению единого культурного пространства. В этом году фестиваль, построенный по принципу Гала, посвящен 85-летию выдающегося советского и немецкого композитора А. Г. Шнитке, что не может не привлечь внимание ценителей высокого искусства со всего мира.

Для нас очень значимо участие Абхазской государственной хоровой капеллы в мероприятии высокой классической музыки, что еще раз отражает стремление нашей молодой республики приблизиться к части мировой культуры.

Желаю всем гостям фестиваля хорошего настроения и ярких эмоций, а организаторам и участникам – дальнейших успехов!»

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2019 15:28

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