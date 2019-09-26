ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ ПОЛЬСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ
Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с участниками проходящего в эти дни в Сочи Фестиваля современной журналистики «Вся Россия - 2019», представителями средств массовой информации Польши и Российской Федерации.
С абхазской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Даур Кове, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия, министр финансов Джансух Нанба и министр экономки Адгур Ардзинба.
В ходе встречи журналисты поделились некоторыми впечатлениями от Абхазии, задали членам правительства вопросы, обсудили темы, интересующие представляемые ими издания.
Речь шла об инвестиционном климате Абхазии, об инвестировании в производство сельхозпродукции, создании предприятий по переработке овощей и фруктов, о развитии транспортного сообщения, открытии Сухумского аэропорта и др.
Представителей средств массовой информации Польши интересовали каналы взаимодействия с местными властями, вопросы обеспечения оперативного доступа к информации для международной аудитории, возможность установления взаимоотношений между отдельными организациями двух стран с целью расширения географии туристических направлений для граждан Польши.
В завершение встречи корреспонденты иностранных СМИ отметили, что рассчитывают на продолжение знакомства с Абхазией, её природой и климатом, деловым потенциалом.
Группа зарубежных журналистов сегодня посетит с обзорной экскурсией Пицунду и Гагру.
Медиа-тур для представителей средств массовой информации Польши и Российской Федерации организован МИД РА совместно с Международным информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».
С 21 по 27 сентября 2019 года Союз журналистов России проводит в Сочи 23и-й фестиваль прессы «Вся Россия». В нем принимают участие более 1000 журналистов, ученых, писателей, руководители ряда регионов России, главы российских министерств, ведомств, общественных организаций.
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