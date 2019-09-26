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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ ПОЛЬСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

Новости Четверг, 26 сентября 2019 15:28
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ ПОЛЬСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

 

Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с участниками проходящего в эти дни в Сочи Фестиваля современной журналистики «Вся Россия - 2019», представителями средств массовой информации Польши и Российской Федерации.

С абхазской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Даур Кове, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия, министр финансов Джансух Нанба и министр экономки Адгур Ардзинба.

В ходе встречи журналисты поделились некоторыми впечатлениями от Абхазии, задали членам правительства вопросы, обсудили темы, интересующие представляемые ими издания.

Речь шла об инвестиционном климате Абхазии, об инвестировании в производство сельхозпродукции, создании предприятий по переработке овощей и фруктов, о развитии транспортного сообщения, открытии Сухумского аэропорта и др.

Представителей средств массовой информации Польши интересовали каналы взаимодействия с местными властями, вопросы обеспечения оперативного доступа к информации для международной аудитории, возможность установления взаимоотношений между отдельными организациями двух стран с целью расширения географии туристических направлений для граждан Польши.

В завершение встречи корреспонденты иностранных СМИ отметили, что рассчитывают на продолжение знакомства с Абхазией, её природой и климатом, деловым потенциалом.

Группа зарубежных журналистов сегодня посетит с обзорной экскурсией Пицунду и Гагру.

Медиа-тур для представителей средств массовой информации Польши и Российской Федерации организован МИД РА совместно с Международным информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».

С 21 по 27 сентября 2019 года Союз журналистов России проводит в Сочи 23и-й фестиваль прессы «Вся Россия». В нем принимают участие более 1000 журналистов, ученых, писателей, руководители ряда регионов России, главы российских министерств, ведомств, общественных организаций.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2019 15:30

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