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Абхазия Информ

СОЮЗЫ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 26 сентября 2019 15:35
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СОЮЗЫ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 

Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии подписал соглашения о сотрудничестве с Союзами журналистов Чеченской Республики и Дагестана. Документы подписаны в рамках проходящего в Сочи форума современной журналистики «Вся Россия – 2019» председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашиг и руководителями творческих союзов Чечни и Дагестана Илясом Исмаиловым и Али Камаловым.

Сотрудничество абхазских журналистов с региональными отделениями СЖР осуществляется в соответствии с подписанным в Москве в ноябре 2018 г. Соглашением между Союзами журналистов Российской Федерации и Республики Абхазия.

Председатель СЖА Руслан Хашиг на церемонии подписания документов отметил   необходимость более активного взаимодействия СМИ Абхазии, республик Северного Кавказа и Юга России.  

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2019 15:38

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