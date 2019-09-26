СОЮЗЫ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ . Союз журналистов Абхазии подписал соглашения о сотрудничестве с Союзами журналистов Чеченской Республики и Дагестана. Документы подписаны в рамках проходящего в Сочи форума современной журналистики «Вся Россия – 2019» председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашиг и руководителями творческих союзов Чечни и Дагестана Илясом Исмаиловым и Али Камаловым.

Сотрудничество абхазских журналистов с региональными отделениями СЖР осуществляется в соответствии с подписанным в Москве в ноябре 2018 г. Соглашением между Союзами журналистов Российской Федерации и Республики Абхазия.

Председатель СЖА Руслан Хашиг на церемонии подписания документов отметил необходимость более активного взаимодействия СМИ Абхазии, республик Северного Кавказа и Юга России.