СОЮЗЫ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 26 сентября 2019. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии подписал соглашения о сотрудничестве с Союзами журналистов Чеченской Республики и Дагестана. Документы подписаны в рамках проходящего в Сочи форума современной журналистики «Вся Россия – 2019» председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашиг и руководителями творческих союзов Чечни и Дагестана Илясом Исмаиловым и Али Камаловым.
Сотрудничество абхазских журналистов с региональными отделениями СЖР осуществляется в соответствии с подписанным в Москве в ноябре 2018 г. Соглашением между Союзами журналистов Российской Федерации и Республики Абхазия.
Председатель СЖА Руслан Хашиг на церемонии подписания документов отметил необходимость более активного взаимодействия СМИ Абхазии, республик Северного Кавказа и Юга России.
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