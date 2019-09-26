Операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней. Ею руководил тогдашний министр обороны генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар. Днем 27 сентября 1993 года абхазские войска, преодолев сопротивление противника, освободили Сухум. Это событие ознаменовало фактическую победу Абхазской армии в войне против грузинских агрессоров. В течение трех последующих дней Абхазская армия продвинулась к реке Ингур и 30 сентября установила флаг Республики Абхазия на государственной границе с Грузией.

Сухум. 27 сентября 2019. Абхазия-Информ . Сегодня исполнилось 26 лет со дня освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии.

Сегодня с утра в Сухуме, в Парке Славы возлагают цветы и венки. К 10:00 сюда пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., матери погибших воинов, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, представители общественности, студенты и школьники.

Своими мыслями и чувствами в этот день с корр. «Абхазия-Информ» поделились ветеран войны Георгий Думава и министр иностранных дел Даур Кове.

Ветеран войны Георгий Думава: «27 сентября – это великий день освобождения нашей столицы! победы! 26 лет назад мы вошли в нашу родную столицу. Мы шли по пустынному Проспекту Мира и нам не верилось, что спустя год мы с боем смогли вернуться в наш родной город. Это особые чувства, которые нельзя передать словами. Вечная память героям, сложившим головы за свободу и независимость Родины!»

Министр иностранных дел Даур Кове: «Сегодня весь народ Абхазии отмечает очередную годовщину со дня освобождения нашей столицы города Сухум от грузинского фашизма, не побоюсь этого слова.

Слава Богу, пройдя через тяжелые испытания войной, мы выстояли, завоевали свободу и независимость и встали на путь мирного развития. Сегодня, находясь здесь в Парке Славы, где похоронено столько ребят, мы понимаем, ценой каких невероятных человеческих потерь мы сегодня имеем возможность думать о будущем, растить наших детей.

Конечно, никто не должен забыть этот подвиг, воинский подвиг тех, кто ценой своих жизней, своего здоровья добыли эту победу.

Дай Бог, чтобы больше в истории нашего народа не было таких дней. В новейшей истории Абхазии есть две великие даты: 27 сентября – День освобождения Сухума и 30 сентября – День Победы и Независимости. Мы всегда будем чтить эти памятные даты, помнить героев войны и передавать эстафету памяти нашим детям и внукам. В этот солнечный праздничный день я желаю народу Абхазии мирного неба, успехов, счастья и здоровья!»