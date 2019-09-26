ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВОДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ

В больнице три корпуса. В первом корпусе будут располагаться акушерско-гинекологическое и хирургическое отделения, во втором (центральном) корпусе - отделения терапии и педиатрии, в третьем – поликлиника.

Сухум. 27 сентября 2019. Абхазия-Информ . Премьер-министр Валерий Бганба совершил рабочую поездку и проинспектировал ход строительных работ на ряде объектов в Очамчырском районе и городе Ткуарчале, осуществляющихся за счёт средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны.

Уже выполнена большая часть отделочных работ, установлены системы центрального отопления, освещения и вентиляции. Ведутся монтажные работы для установки лифтового оборудования. Кроме того, проект реконструкции предусматривает наличие в новой больнице инвалидных подъемников и ламинарных потолков, предназначенных для выполнения специфической задачи – подачи очищенного воздуха в зону с повышенными требованиями к чистоте поступающих воздушных масс.

Как отметил директор «Ткуарчалстроя» Леонтий Аршба, уникальность реконструируемого объекта заключается в том, что в нём предусмотрено индивидуальное отопление с запасом мощности на дополнительный котёл для каждого из корпусов. Также налажена система электроснабжения: в случае отключения электроэнергии, происходит автоматическое подключение дизельного генератора.

Строительные работы, начатые в июле 2017 года, планируется завершить до окончания текущего года.

Валерий Бганба также осмотрел детский сад в городе Очамчыра.

«Строительство началось в 2017 году, на сегодняшний день работы на объекте близки к завершению. Полностью готов фасад. По внутренним работам – завершена укладка полов, покрашены стены, готовы система отопления и система электроснабжения. На данном этапе остаётся выполнить работы по освещению территории», – сообщил директор «Очамчырастроя» Саид Адлейба.

Работы в Очамчырском детском саду планируется завершить в начале октября.

Валерий Бганба также проинспектировал заасфальтированные участки трассы в сёлах Лабра, Кындыг, Аракич.

В селе Лабра, по словам главы сельской Администрации Смбата Керселяна, дорога не ремонтировалась 25 лет. Летом этого года заасфальтировали участок дороги протяжённостью более 5 километров за счет средств Инвестиционной программы.

Отремонтирован и участок дороги в селе Кындг Очамчырского района протяженностью в 6 километров.

«Основной проблемой для жителей данного села являлась неотремонтированная дорога, препятствующая свободному движению транспорта. Ранее здесь был осуществлён ямочный ремонт, но этого не хватает надолго. Мы обратились к главе государства за помощью. В течение года трасса была подготовлена и буквально недавно заасфальтирована», – сообщил глава Администрации села Кындг Зурик Чкония.

Несколькими днями раньше премьер-министр совершил инспекционные поездки в Сухумский, Гудаутский и Гулрыпшский районы, где также восстанавливаются объекты социальной и дорожной инфраструктуры за счет средств российской финансовой помощи.

Бганба осмотрел насосную станцию №2 в селе Нижняя Эшера, строительство которой началось в 2017 году. По словам главного инженера МУП "Водоканал" Мераба Анкваба, ввиду непригодности к эксплуатации прежней насосной станции было решено о строительстве нового объекта, оснащенного современным оборудованием. Работы на насосной станции близятся к завершению. Запуск новой насосной станции планируется осуществить через два месяца.

В г. Новый Афон строится новый детский сад.

«Объект очень нужный городу. Однако на земельном участке, где он располагается, имеют место оползневые процессы. Строительство этого детского сада для нас очень ответственное дело. Мы привлекли специалистов, монолитчиков из Краснодарского края, которые произвели трамбовку земли», – сообщил гендиректор строительной организации «Серп и молот» Лев Шамба.

В новом детском саду, рассчитанном на 100 ребятишек, будет пять детских групп.

В октябре планируется завершить ремонтно-восстановительные работы в средней школе №3 города Гудаута. В школе установлены системы пожаротушения и видеонаблюдения, завезено новое школьное оборудование.

Строительные работы ведутся и на канализационной насосной станции №1 в городе Гудаута. Завершена укладка трубопровода, установлено оборудование для функционирования насосной станции. Тестовый запуск насосной станции будет произведен через месяц.