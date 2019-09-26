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Абхазия Информ

МЫ ПОМНИМ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ НАШИХ СОЛДАТ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ!

Новости Пятница, 27 сентября 2019 14:09
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МЫ ПОМНИМ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ НАШИХ СОЛДАТ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ!

 

Сухум. 27 сентября 2019. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» поздравляет ветеранов, весь народ Абхазии с Днем освобождения Сухума!

«16 сентября 1993 года началось решающее наступление Вооруженных сил Абхазии по освобождению столицы Абхазии – Сухума.

17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Были заняты и стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.

На Восточном фронте бойцы Абхазской армии (командующий фронтом полковник Мираб Кишмария) вышли к реке Кодор и вели массированный обстрел Сухумского аэропорта, тем самым не давая грузинскому командованию перебросить подкрепление.

Шли ожесточенные бои. Уже 27 сентября 1993 года наши войска вышли к центру Сухума и на здании Совмина был водружен флаг Республики Абхазия. Столица нашей Родины была освобождена.

Операцией по освобождению Сухума руководили Министр обороны генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар.

Сентябрьская 1993 года операция по освобождению Сухума - одно из главных сражений в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг..

Мы помним героический подвиг наших солдат и военачальников! Помним тех, кто пришел к нам на помощь и благодарны им! Мы чтим память наших Героев!

Каждой семье желаем мира и добра, здоровья, спокойствия и достатка!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2019 14:14

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