3 И 4 ОКТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ"

Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Театр Искандера отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

Сухум. 28 сентября 2019. Абхазия-Информ. 3 и 4 октября в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по знаменитой комедии А.Н. Островского.

Пьеса Островского впервые ставится в Абхазии, хотя со дня премьеры в 1868 году она обошла лучшие сцены России и всего мира.

На постановку спектакля был приглашен московский режиссёр Алексей Размахов, выпускник ГИТИСа, ученик Д. Крымова и Е. Каменьковича. Спектакли Алексея Размахов идут в известных российских театрах, в том числе в Театре им. Ермоловой, Театре Российской Армии. Художник-постановщик Юлиана Лайкова оформила спектакли в лучших театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Художник по костюмам Наталья Шпанова уже хорошо известна зрителям по спектаклям «Визит старой дамы», «Кьоджинские перепалки», «Волк Абга» и «Клинический случай». Художник по свету Алексей Крючков работает в МХТ им. Чехова, является одним из руководителей световой службы театра.

Алексей Размахов ставит «На всякого мудреца довольно простоты» в яркой и динамичной манере, предлагая неограниченный простор возможностей для актерского самовыражения. Пьеса поражает неожиданными поворотами сюжета, остротой и комичностью ситуаций, нарастающей интригой и психологической достоверностью образов. Узнаваемость типажей, всепобеждающая театральность, точность попадания в сегодняшний день - все это гарантирует зрительский успех нового спектакля.

Хорошо известные зрителям артисты - Кирилл Шишкин, Симона Спафопуло, Наталия Папаскири, Осман Абухба, Джамбул Жордания, Марина Скворцова, Анна Гюрегян, Марина Сичинава, Мадлена Барциц, Аслан Киут, Инал Инапха, Милана Ломия и Эмиль Петров - удивят новизной и свежестью актерских работ, блеснут новыми гранями своего таланта.

Постановка великой пьесы А.Н. Островского в Абхазии - большое культурное событие, которое невозможно пропустить.