ЗДАНИЕ ГАГРСКОЙ ШКОЛЫ №1 ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 29 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба совершил в пятницу, 27 сентября, очередную инспекционную поездку по объектам, строящимся и восстанавливаемым за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017 - 2019 гг. На этот раз он посетил город Гагра,

«Школу №1 в городе Гагра начали строить в 2017 году. Проект строительства предусматривал возведение здания, состоящего из 4 корпусов: двух учебных корпусов для начальных и старших классов, актового зала и спортзала. На сегодняшний день объект находится на стадии завершения и благоустройства. Завезена вся мебель и техника, выполнены работы по отделке фасада», – отметил начальник участка строительного объекта Теймураз Чкотуа.

Школа будет работать в две смены, по 700 учащихся в каждой.

Новая школа будет оснащена дополнительными кабинетами по специальным предметам, такими как кабинет информатики, шитья, лаборатории со всеми необходимыми принадлежностями, кухня для девочек, кабинет по обработке дерева. Для занятия физической культурой и спортом предусмотрены мини-футбольная и волейбольная площадки.

Валерий Бганба также осмотрел ремонтно-восстановительные работы в Гагрском парке принца Ольденбургского.

По информации первого заместителя главы Администрации Гагрского района Владимира Джения, в парке была нарушена дренажная система, вследствие чего возникали проблемы в функционировании фонтанов и водоёмов. На данный момент дренажная система восстановлена.

Далее планируется осуществление ландшафтных работ, организация освещения парка. Реконструкции будет подлежать и покрытие самой набережной общей протяжённостью в один километр.