ЕВРЕИ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

Сухум. 29 сентября 2019. Абхазия-Информ. С заката 29 сентября и до вечера вторника 1 октября иудеи во всем мире отмечают праздник Рош а-Шана – начало нового 5780 года по еврейскому календарю.

В Сухумской синагоге сегодня вечером собрались члены еврейской общины «Шалом». Подготовка к встрече Рош а-Шана началась с зажигания свечей. Затем мужчины прочитали присущие этому празднику молитвы и протрубили в шофары – бараньи рога.

Председатель общины Эльвира Зантария зачитала поздравление с Рош а-Шана еврейской общине города Сухум от главного раввина Российской Федерации Берл Лазара. Прозвучали пожелания друг другу «Шана това!», то есть – «Хорошего года!» и «Хаг самеах!» – «Веселого праздника!».

На столе в синагоге в этот вечер присутствовали обязательные для этого праздника гранаты, хала и яблоки с медом, рыба, сладкое блюдо – морковный цимес, еврейская яичница шакшука, фрукты и др.

Вечер прошел весело, как это и предполагается при праздновании Рош а-Шана.

Немного о традициях празднования еврейского Нового года.