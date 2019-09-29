ЕВРЕИ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Сухум. 29 сентября 2019. Абхазия-Информ. С заката 29 сентября и до вечера вторника 1 октября иудеи во всем мире отмечают праздник Рош а-Шана – начало нового 5780 года по еврейскому календарю.
В Сухумской синагоге сегодня вечером собрались члены еврейской общины «Шалом». Подготовка к встрече Рош а-Шана началась с зажигания свечей. Затем мужчины прочитали присущие этому празднику молитвы и протрубили в шофары – бараньи рога.
Председатель общины Эльвира Зантария зачитала поздравление с Рош а-Шана еврейской общине города Сухум от главного раввина Российской Федерации Берл Лазара. Прозвучали пожелания друг другу «Шана това!», то есть – «Хорошего года!» и «Хаг самеах!» – «Веселого праздника!».
На столе в синагоге в этот вечер присутствовали обязательные для этого праздника гранаты, хала и яблоки с медом, рыба, сладкое блюдо – морковный цимес, еврейская яичница шакшука, фрукты и др.
Вечер прошел весело, как это и предполагается при праздновании Рош а-Шана.
Немного о традициях празднования еврейского Нового года.
С этим праздником связано сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории.
Рош Ха-Шана, или еврейский Новый год – это не только день сотворения мира, но и день суда. То есть, в день рождения мира Бог судит этот мир. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться.
Самым ярким событием праздника является трубление в шофар. Это действо глубоко символично. Звук шофара призывает верующих на Божий суд. Но бараний рог напоминает и о том агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Это символизирует готовность каждого верующего к самопожертвованию.
На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара, взывающего к человеческой совести. В эти дни решается, каким будет следующий год для каждого члена общины. Кого-то ждет удача и почет, а кого-то горе и болезни.
Традиционным фруктом, связанным с еврейским Новым годом считаются гранат или яблоки. Частью трапезы непременно является мед, чтобы наступающий год был сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления.
Часто на стол подается рыба, и непременно с головой, чтобы, как принято говорить, «быть в голове, а не в хвосте». Тем более и само название праздника Рош ха-Шана буквально значит «голова года». Подают также нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, потому что в судьбоносные дни Нового года определяется и материальное благосостояние человека на будущий год. Обязательно присутствует на праздничном столе круглый, в форме венка, хлеб хала. Такая форма является символом цикличности времени. Категорически запрещено вкушать горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горести и беды.
Последнее от
- ЗДАНИЕ ГАГРСКОЙ ШКОЛЫ №1 ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
- НАТЕЛЛА АКАБА: НАДО ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
- 3 И 4 ОКТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ"
- АСИДА ШАКРЫЛ: МИССИЯ ОМБУДСМЕНА - ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, КОГДА ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НЕЭФФЕКТИВНЫ
- МЫ ПОМНИМ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ НАШИХ СОЛДАТ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ!