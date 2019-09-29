С раннего утра к Парку Славы в Сухуме, где покоятся бойцы Абхазской армии, идут люди, чтобы почтить память погибших в войне.

Сухум. 30 сентября. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазии отмечают 26-ую годовщину победы в Отечественной войне 1992 – 1993 гг.

В 10:00 начнется церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

11:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

12:00 - торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.

12:30 - начало акции "Бессмертный полк" у Абхазского Государственного драмтеатра им. С. Чанба.

Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.

14:00 - фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

18:00 - торжественный вечер в Абхазской государственной филармонии, посвященный Дню Победы.

20:00 - праздничный салют в г. Сухум.

Памятные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.