СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-УЮ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1992 – 1993 ГГ.
Сухум. 30 сентября. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 26-ую годовщину победы в Отечественной войне 1992 – 1993 гг.
Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней, завершилась сокрушительным поражением грузинских войск 30 сентября 1993 г.
С раннего утра к Парку Славы в Сухуме, где покоятся бойцы Абхазской армии, идут люди, чтобы почтить память погибших в войне.
В 10:00 начнется церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в селе Нижняя Эшера.
11:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
12:00 - торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.
12:30 - начало акции "Бессмертный полк" у Абхазского Государственного драмтеатра им. С. Чанба.
Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.
14:00 - фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.
18:00 - торжественный вечер в Абхазской государственной филармонии, посвященный Дню Победы.
20:00 - праздничный салют в г. Сухум.
Памятные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.
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