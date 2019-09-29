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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-УЮ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1992 – 1993 ГГ.

Новости Понедельник, 30 сентября 2019 09:22
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СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 26-УЮ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1992 – 1993 ГГ.

Сухум. 30 сентября. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 26-ую годовщину победы в Отечественной войне 1992 – 1993 гг.

Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней, завершилась сокрушительным поражением грузинских войск 30 сентября 1993 г.

С раннего утра к Парку Славы в Сухуме, где покоятся бойцы Абхазской армии, идут люди, чтобы почтить память погибших в войне.

В 10:00 начнется церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

11:00 - церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

12:00 - торжественное прохождение военнослужащих ВС РА у Мемориала Славы.

12:30 - начало акции "Бессмертный полк" у Абхазского Государственного драмтеатра им. С. Чанба.

Впервые акцию "Бессмертный полк" в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. прошли по улицам столицы от Красного моста до Площади Свободы.

14:00 - фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

18:00 - торжественный вечер в Абхазской государственной филармонии, посвященный Дню Победы.

20:00 - праздничный салют в г. Сухум.

Памятные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2019 09:25

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