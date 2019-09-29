ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

«За свою многовековую историю братская Абхазия прошла через многие испытания, всегда преодолевая их с честью и достоинством. Залогом побед Абхазии являются присущие ее народу патриотизм, непоколебимая вера, сплоченность, готовность в любой момент встать на защиту родной страны. Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа народа.