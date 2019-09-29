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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Понедельник, 30 сентября 2019 09:45
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ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

«За свою многовековую историю братская Абхазия прошла через многие испытания, всегда преодолевая их с честью и достоинством. Залогом побед Абхазии являются присущие ее народу патриотизм, непоколебимая вера, сплоченность, готовность в любой момент встать на защиту родной страны. Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа народа.

Сегодня Республика Абхазия – динамично развивающаяся страна, которая уверенно смотрит в будущее и неуклонно укрепляет свою независимую государственность.

Убежден, что сложившиеся между нашими народами отношения братской дружбы и взаимного уважения, основанные на общности исторических судеб, будут и в дальнейшем развиваться и укрепляться на благо наших народов»,- отмечается в поздравлении президента Южной Осетии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2019 09:47

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