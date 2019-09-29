30 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Утром в Парк Славы в Сухуме почтить память погибших пришли их родные и близкие, представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», матери добровольцев, погибших в войне, участники Отечественной войны народа Абхазии, руководители республики, депутаты парламента и члены правительства, представители политических партий и общественных организаций, абхазской диаспоры из Турции, казачества, духовенства, школьники.

По завершении церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу погибшим воинам в Парке Славы состоялось прохождение сводных парадных расчетов военнослужащих Минобороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута.

Вслед за военнослужащими прошли колонны «Бессмертного полка». До трех тысяч человек - родные и близкие погибших, студенты и школьники несли портреты героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Абхазии.

Корр. «Абхазия-Информ» попросила поделиться своими мыслями, воспоминаниями о войне тех, кто пришел сегодня в Парк Славы почтить память погибших воинов.

Рауль Хаджимба, президент Республики Абхазия: Для меня День Победы, как и для всего нашего народа, это самый великий праздник. Это слезы и радость: радость Победы и горечь потерь. В этот день я желаю народу Абхазии самого главного – мира, добра и единства. Только так мы сможем противостоять всем трудностям и построить свое действительно независимое государство.

Вахид Каримов, кавалер ордена Леона, доброволец из Чечни: Мне было 22 год,а когда началась война в Абхазии. Я ни на минуту не задумывался,как мне поступить. Более того, со мной воевать пошли три моих родных брата. Мать с отцом нас благословили. Мы встретились в горах с такими же, как и мы добровольцами, и когда нас стало около 300 человек, пришли В Абхазию через горные перевалы. Боев было много и трудных. Наша задача была - идти вперед, и мы шли вперед до победы! Когда шли бои за Сухум, помню как на какой-то момент прекратилось общение по рации и мы даже не знали, что город уже освобожден… Если бы нас не остановили, мы бы до Тбилиси дошли.

Аллах сохранил нас. В этот праздничный и памятный день я желаю народу Абхазии и всему Кавказу, что бы у нас все было хорошо, чтобы царил мир. Этим словом все сказано! Чтобы побольше было добрых и благородных людей. Чтобы мы всегда могли праздновать эту победу рука об руку, плечом к плечу. Чтобы абхазы и народы Кавказа были вместе и в горе и радости!

Матильда Хагба, вдова участника Отечественной войны народа Абхазии: В этот день у меня двойное чувство: с одной стороны радость, что мы победили и стали независимыми, а с другой стороны – печаль, потому что мы потеряли своих близких и друзей. Моя мама потеряла двух своих братьев во время Гагрского наступления. Мой муж дожил до победы, но умер после войны. Оба моих брата воевали, младший – Малхаз стал инвалидом и умер после войны. Сегодня его сын пришел меня поздравить с Днем Победы. Но это и его Победа, потому что он появился на свет благодаря многим жертвам. Во имя этого праздника, в память о тех, кто погиб, наш народ должен сплотиться. . И сделать это первыми должны именно те, кто воевали! Только будучи едиными, мы сможем выстоять и построить наше государство.

Надежда Когут, отдыхающая из Москвы: Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. Я много знаю про войну, которая здесь была, что вы воевали с грузинами, что было много потерь, много разрушений, которые и сегодня видны. Я много раз приезжала в Абхазию, в том числе и до войны и очень люблю вашу страну. Я вижу, что республика пусть небольшими шагами, но развивается, восстанавливается. В этот день я желаю всем мира и укрепления дружбы с Россией. Чтобы вы процветали и опять стали той Абхазией, которая была до войны – с аурой чистоты, любви и доброты.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на своей странице в Фейсбуке написал: «26 лет назад мы доказали, что в любой момент мы готовы защитить наши ценности, свободу нашего народа и независимость. 26 лет назад мы показали непоколебимую волю и дух абхазского народа к свободной жизни, борьбе и победе. Мир, за который мы заплатили столь высокую цену, дал нам историческую возможность вновь встать на ноги. Желаю нам всем идти только вперёд! Поздравляю, дорогие друзья!»