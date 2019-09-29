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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНЕТ ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ПОЛОЖИЛ СВОИ ЖИЗНИ НА АЛТАРЬ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЫ!»

Новости Понедельник, 30 сентября 2019 14:11
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНЕТ ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ПОЛОЖИЛ СВОИ ЖИЗНИ НА АЛТАРЬ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЫ!»

Сухум. 30 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

«Уважаемые соотечественники! Уважаемые ветераны! Уважаемые гости!

Каждый год, связанный с днем Великой Победы нашего народа в Отечественной войне против грузинских агрессоров, наполняет глубоким смыслом и содержанием нашу последовательную борьбу за восстановление национальной государственности, истоки которой уходят в многовековую историю.

Наш героический народ выдержал все суровые испытания в ожесточенной, кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом.

Высокую и объективную оценку внутренней моральной и духовной мобилизованности нашего народа в ту судьбоносную эпоху дал основатель современного независимого абхазского государства Владислав Ардзинба, стоявший у истоков нашей Победы: «Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить… – отмечал он, – но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира…»

Мудрые слова великого политического лидера вновь и вновь возвращают нас к тем драматическим событиям, к той ситуации, когда в ряды защитников оккупированной Абхазии вливались представители всех наших зарубежных диаспор, добровольцы из всех братских республик Северного Кавказа, Юга России, с Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Хотел бы выразить самые добрые пожелания всем гражданам нашей республики. Всем нашим друзьям и доброжелателям в ближнем и дальнем зарубежье! Пусть никогда не померкнет память о тех, кто положил свои жизни на алтарь священной Победы!   Низкий поклон матерям и отцам героев, павших смертью храбрых в боях за освобождение нашей Родины! С Днем Победы, дорогие соотечественники!

***

Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!

Ҳтәыла аҭоурых аҿы иҟоуп иналукааша аҵакы змоу, ҳажәлар рлахьынҵа иузаҟәымҭхо арыцхәқәа. Аха 1993 шықәса цәыббрамза 30 рзы иҟалаз ахҭыс ду даҽа хҭыск иаҳзадкылом. Ари ахҭыс ала ихацыркхеит Аҧсны аполитикатә ҭоурых ҿыц адаҟьақәа. Хашҭра зқәым ари амш аҽны иааирала ихыркәшахеит ақырҭуа шьаарҵәыра-мпыҵахаларатә режим иаҿагыланы ҳажәлар рықәҧара.

Ҳтәыла аҳәынҭқарратә ҳәаақәа рҿы ахаан азы ишьҭыххеит ихьыҧшым Аҧсны Аҳәынҭқарра Абираҟ! Иналукааша ҳмилаҭтә ҧхьагылаҩ, Аҧсны Афырхаҵа, жәлар рҵеи ду Владислав Арӡынба зхадараҿы дгылаз иҧшьоу ари ақәҧараҿы ахамеигӡареи, агәымшәареи аадырҧшит ҳаибашьцәа хьӡырҳәагақәа, ҳадҵаҟаҵаҩцәа, Нхыҵ-Кавказтәи ҳашьцәа, аҳәаанырцәтәи ҳдиаспорақәа, Урыстәылантә, егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рыҟнытә хатәгәаҧхарала иааз, абџьар аанкыланы иҳацеибашьуаз, хьаҵрак ҟазымҵаз ҳадгылаҩцәа ҕьеҩқәа!

Ҳара ҳхырхәоит фырхаҵарыла иҭахаз ргәалашәара аҿаҧхьа! Ирзеиҕьаҳшьоит агәамч, анасыҧ, аихьӡара ҿыцқәа ихьыҧшым ҳҳәынҭқарра аргылара иалахәу ҳветеранцәа зегьы! Иҭабуп ҳәа расҳәоит лацәааихьшь ҟазымҵаз, агәырҩеи агәаҟреи рҿаҧхьа зхы лазмырҟәыз ҳфырхацәа ранацәа, рабацәа!

Нагӡара ақәзааит ҳажәлар раӡәкреи, ргәымшәареи, рфырхаҵареи ирылҵшәоу Ҳиааира Ду! Ишәҭыкакаҷлааит ихьыҧшым ҳаҧсадгьыл Аҧсынтәыла!

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2019 14:12

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