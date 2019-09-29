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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2019»

Новости Вторник, 01 октября 2019 14:27
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В ГАГРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2019»

 

Сухум. 1 октября 2019. Абхазия-Информ. В воскресенье 29 сентября в Гагре закончился XVIII Международный теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа – 2019» среди ветеранов и любителей тенниса в парном разряде. В турнире, ставшем за годы его проведения одной из визитных карточек Абхазии, приняли участие свыше 50 мастеров ракетки из Москвы, Абхазии, Белоруссии, Сочи, Севастополя, Тольятти, Астрахани, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

Погода чуть было не сыграла злую шутку, обрушив 28 сентября на гостей и хозяев в Гагре целый водопад осадков. К счастью, на выручку пришла Теннисная Академия в соседнем Адлерском районе города Сочи. Львиная доля встреч в первый день соревнований прошла на ее закрытых кортах. Абхазская природа вернула бойцам свое расположение 29 сентября, что позволило провести полуфиналы и финалы на привычных кортах принца Ольденбургского в городском парке Гагры.

Победителями турнира стали Стелиян Буяновский, полковник, начальник отдела Общевойсковой Академии Вооруженных Сил РФ им. М.В. Фрунзе (г. Москва) и Алексей Подковыров, предприниматель из Севастополя, которые в упорной борьбе победили организатора турнира, депутата Государственной Думы Константина Затулина и его традиционного партнера Алхаса Сангулия, главу представительства Legion Group (г. Москва).

Следует отметить, что никто из финалистов, постоянно участвующих в турнире, прежде не поднимался на столь высокие ступеньки пьедестала (пара Затулин – Сангулия дважды завоевывала бронзу в 2006 и 2007 годах). Этого нельзя сказать о бронзовых призерах «Большой Абхазской Шляпы – 2019» Герое России летчике-космонавте РФ Сергее Залетине и Вадиме Усовиче, заместителе начальника отдела ОАО ОПК «Оборонпром (в прежние годы им уже доставались золотые, серебряные и бронзовые «Орлы Абхазии»).

Турнир, с 2011 года носящий имя второго Президента Абхазии Сергея Багапша, в этом году прошел под знаком четвертьвекового юбилея миротворческой операции России в зоне грузино-абхазского конфликта. Следующий турнир «Большая Абхазская Шляпа – 2020» пройдет в будущем году, как всегда накануне Дня Победы абхазского народа в Отечественной войне 1992–1993 гг.

Турнир организован Институтом стран СНГ, Теннисным клубом «Большая Шляпа», Теннисным клубом космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Теннисным клубом ветеранов Службы внешней разведки и проводится при поддержке Президента Республики Абхазия, Администрации Гагрского и Гудаутского районов, Госкорпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», МТВК «Синдика» и Фонда поддержки и развития образования и культуры народов мира «Этноэкология. Творчество. Общество»

Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Константина ЗАТУЛИНА и Института стран СНГ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 01 октября 2019 14:37

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