ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ МИРОСЛАВЫ КОЛБАЯ

Из-за врожденного заболевания - расщелины твердого и мягкого нёба - малышка проводит большую часть времени в больницах. С 9 месяцев, так и не прочувствовав вкус детства, ребёнок переживает операцию за операцией, не говоря уже о долгих периодах реабилитации.

Как и все дети, Мира очень любит внимание; ее звонкий и приятный смех ласкает слух. Но продлится он недолго, так как уже совсем скоро - снова больница, снова наркоз и операция. Вы только посмотрите на этого очаровательного ангелочка! Разве может детство ребёнка проходить в полном одиночестве и страхе, что из-за сложности речи ее не поймут или будут над ней смеяться? Конечно же, нет! Мы с вами вместе можем помочь малышке.

“Ребенку необходима операция по устранению дефекта твердого неба с двух сторон, затем прохождение курса послеоперационного логопедического обучения”, - таково заключение врача Центрального научно-исследовательского института челюстно-лицевой хирургии в Москве.

Цена операции и послеоперационной реабилитации - 627 000 руб.

240 000 на лечение Мирославы было собрано на благотворительном аукционе “Тепло рук”. Осталось собрать - 387 000 руб.

Если вы можете и готовы помочь девочке, которая с самого рождения мужественно переносит десятки медицинских процедур, пожалуйста, сделайте это!

Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут помочь при помощи услуги «перенос баланса». Для того, чтобы перевести пожертвование на баланс фонда, необходимо набрать *???*сумма перевода# кнопка вызова. "Перенос баланса" — "Благотворительность" или отправить СМС со словом ДОБРО на номер 5050.⠀

Поможем Мирославе стать здоровой вместе! Ведь дети рождены, чтобы счастливо жить.

Асида Мархолия, КБФ «Ашана».