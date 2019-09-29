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Абхазия Информ

ТИМУР ЛАКЕРБАЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РА

Новости Среда, 02 октября 2019 10:47
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ТИМУР ЛАКЕРБАЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РА

 

Сухум. 2 октября 2019. Абхазия-Информ. Тимур Лакербая стал победителем республиканского шахматного турнира, посвященного празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

30 сентября 2019 года в г. Сухуме в шахматной школе им                 А.Е. Карпова по инициативе Представительства Россотрудничества в РА и при поддержке Федерации шахмат РА состоялся республиканский шахматный турнир.

В соревновании приняли участие 26 сильнейших шахматистов Абхазии разных возрастных групп - от 8-летнего Нестора Багателия до 80-летнего ветерана шахмат республики, доцента АГУ Хазириши Энвера Османовича. Дополнительный интерес вызывало участие в турнире сильных кандидатов в мастера Алексея Сафронова из Санкт-Петербурга и Салавудина Газиева из Черкесска.

По результатам трехчасовой бескомпромиссной борьбы первое место в общем зачете по дополнительным показателям завоевал неоднократный чемпион Абхазии Тимур Лакербая, на втором месте – с каждым годом прогрессирующий очамчырец Марат Вардая из Минобороны РА, третье место разделили Артем Табарян и старший референт Представительства Россотрудничества в РА, ветеран шахмат Абхазии Борис Накопия, занявший первое место в своей возрастной группе.

Среди школьников лучшего результата добился Даниэль Шелия, опередивший своих младших товарищей Артема Тополяна и Нестора Багателия, занявших соответственно второе и третье места

Среди девочек не было равных Сариде Лаквитава.

Подводя итоги и вручая ценные призы победителям, организаторы соревнований президент Федерации шахмат РА Константин Тужба и сотрудник Представительства Россотрудничества в Абхазии Борис Накопия с удовлетворением отметили возросшее мастерство юных шахматистов и необходимость дальнейшей популяризации этой древней и мудрой игры, способствующей гармоничному развитию подрастающего поколения.

Было выражено единодушное пожелание сделать этот турнир традиционным.

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Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 октября 2019 10:59

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