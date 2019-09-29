Режиссер уточнил, что уже объявлен кастинг, приглашаются желающие поучаствовать в съемках в возрасте от 20 до 45 лет.

Сухум. 2 октября 2019. Абхазия-Информ. В Сухуме снимут юмористический сериал о буднях абхазского информационного агентства. Об этом «Абхазия-Информ» сказал режиссер и директор агентства «Media 3 Сompany» Джанико Цурцумия.

«У нас возникла идея снять свой ситком (англ. situation comedy), с постоянными основными персонажами и местом действия. Проблем итак в стране много, а мы решили сделать что-то юмористическое. У нас уже есть готовый сценарий, который мы написали вместе с киносценаристом Зандой Какалия», - сказал собеседник агентства.

Джанико Цурцумия уточнил, что съемки сериала будут производиться за счет средств «Media 3 Сompany». Планируется снять восемь 25-минутных серий. Определены 11 персонажей.

Выбор сюжета для комического сериала о повседневной жизни информационного агентства не случаен. Создатели сериала уверены в том, что зрителям будет интересно окунуться в ежедневную работу информагентства. «Корреспонденты, которым необходимо оперативно достать информацию с места событий, оказываются в самых разных, в том числе комичных ситуациях, будь то район, где собрали целую тонну ореха, или на необычной свадьбе, или в самой гуще какого-то импровизированного митинга», - сказал Цурцумия.

Он не стал уточнять рабочее название сериала, и не знает, будет ли новый абхазский сериал демонстрироваться на местном ТВ, при этом он не исключает, что сериал в перспективе можно будет увидеть в интернете.