 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЮРИСТ ГАРЕГИН МИТИН: ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ЦИК СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ ОШИБОЧНО ОСНОВЫВАЛАСЬ НА НЕВЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
сентября 23 2019

ЮРИСТ ГАРЕГИН МИТИН: ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ЦИК СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ ОШИБОЧНО ОСНОВЫВАЛАСЬ НА НЕВЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА

Сухум. 23 сентября 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» поступили тексты выступлений представителя административного истца Алхаса…
КОНСТИТУЦИЯ ДАЛА НАМ УРОК
сентября 22 2019
КОНСТИТУЦИЯ ДАЛА НАМ УРОК
ПОСЛЕДНЯЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ АБХАЗИИ ЖИВЕТ БЕЗ СМАРТФОНОВ НАД ОБЛАКАМИ
сентября 12 2019
ПОСЛЕДНЯЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ АБХАЗИИ ЖИВЕТ БЕЗ СМАРТФОНОВ НАД ОБЛАКАМИ

В мире

УКРАИНА СОГЛАСИЛАСЬ НА "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА". ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
октября 02 2019

УКРАИНА СОГЛАСИЛАСЬ НА "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА". ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

  Би-би-си. Русская служба. 1 октября 2019. Контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске…
сентября 27 2019
В ТБИЛИСИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД ГРУЗИИ И РФ ПОМОЖЕТ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МЕЖДУ СТРАНАМИ
сентября 27 2019
ЛАВРОВ ВСТРЕТИЛСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ С ГЛАВОЙ МИД ГРУЗИИ

Документы

Календарь событий

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СНИМУТ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ О БУДНЯХ АБХАЗСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Новости Среда, 02 октября 2019 13:20
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СНИМУТ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ О БУДНЯХ АБХАЗСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

 

Сухум. 2 октября 2019. Абхазия-Информ. В Сухуме снимут юмористический сериал о буднях абхазского информационного агентства. Об этом «Абхазия-Информ» сказал режиссер и директор агентства «Media 3 Сompany» Джанико Цурцумия.

Режиссер уточнил, что уже объявлен кастинг, приглашаются желающие поучаствовать в съемках в возрасте от 20 до 45 лет.

Творческая группа «Media 3 Сompany» занимается созданием различной видеопродукции, съемкой рекламных роликов, созданием телепередач и т.д.

«У нас возникла идея снять свой ситком (англ. situation comedy), с постоянными основными персонажами и местом действия. Проблем итак в стране много, а мы решили сделать что-то юмористическое. У нас уже есть готовый сценарий, который мы написали вместе с киносценаристом Зандой Какалия», - сказал собеседник агентства.

Джанико Цурцумия уточнил, что съемки сериала будут производиться за счет средств «Media 3 Сompany». Планируется снять восемь 25-минутных серий. Определены 11 персонажей.

Выбор сюжета для комического сериала о повседневной жизни информационного агентства не случаен. Создатели сериала уверены в том, что зрителям будет интересно окунуться в ежедневную работу информагентства. «Корреспонденты, которым необходимо оперативно достать  информацию с места событий, оказываются в самых разных, в том числе комичных ситуациях, будь то район, где собрали целую тонну ореха, или на необычной свадьбе, или в самой гуще какого-то импровизированного митинга», - сказал Цурцумия.

Он не стал уточнять рабочее название сериала, и не знает, будет ли новый абхазский сериал демонстрироваться на местном ТВ, при этом он не исключает, что сериал в перспективе можно будет увидеть в интернете.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 02 октября 2019 13:31

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТИМУР ЛАКЕРБАЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РА В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.