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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА

Новости Среда, 02 октября 2019 13:38
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В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА

 

Сухум. 2 октября 2019. Абхазия-Информ. В Абхазию доставили первую партию противогриппозной вакцины «Ультрикс форте».

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, это высококачественная трехвалентная российская вакцина, изготовленная без консерванта. До конца недели ожидается новое поступление, рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик. Всего министерство здравоохранения Абхазии заказало 15 тысяч доз трехкомпонентной вакцины против гриппа.

"Первая партия противогриппозных вакцин уже завезена Минздравом РА. Вакцина от гриппа будет поступать в Абхазию не одной партией, сейчас доставлена примерно треть от заказанного количества. Времени на вакцинацию в республике - вплоть до конца декабря текущего года, ведь основные вспышки заболеваемости начинаются у нас уже после Нового года, и появляющаяся инфекция является по большей части следствием миграции", - объяснила она.

Трехкомпонентная вакцина от штаммов гриппа групп А и В «Ультрикс форте» была изготовлена в России в 2019 году и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. В Абхазию вакцина поступила с соблюдением всех необходимых термических условий.

По словам Скорик, в первую очередь от гриппа необходимо привиться людям, входящим в группу риска – это пожилые, маленькие дети, лица, часто болеющие бронхо-легочными заболеваниями, люди с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом.

Сделать трехкомпонентную вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлиниках республики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 02 октября 2019 13:40

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