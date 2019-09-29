СТОРОНАМ ПО ИСКУ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НАПРАВЛЕН МОТИВИРОВАННЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЯ
Сухум. 2 Октября 2019. Абхазия-Информ. 20 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил вводную и резолютивную части решения по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Сегодня, 02 октября 2019 года, сторонам по делу, в соответствии с требованиями кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве направлен мотивированный текст решения суда от 20.09.2019 года.
Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.
Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции регламентируются статьей 300 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве.
Последнее от
- НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»: ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ В РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА
- В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА
- В СУХУМЕ СНИМУТ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ О БУДНЯХ АБХАЗСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА
- УКРАИНА СОГЛАСИЛАСЬ НА "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА". ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
- ТИМУР ЛАКЕРБАЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РА