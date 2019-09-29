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Абхазия Информ

СТОРОНАМ ПО ИСКУ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НАПРАВЛЕН МОТИВИРОВАННЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЯ

Новости Среда, 02 октября 2019 18:53
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Сухум. 2 Октября 2019. Абхазия-Информ. 20 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил вводную и резолютивную части решения по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Сегодня, 02 октября 2019 года, сторонам по делу, в соответствии с требованиями кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве направлен мотивированный текст решения суда от 20.09.2019 года.

Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.

Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

Полномочия суда кассационной инстанции регламентируются статьей 300 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве.

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