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Абхазия Информ

НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»: ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ В РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА

Новости Среда, 02 октября 2019 18:59
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НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»: ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ В РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА

Сухум. 2 октября 2019. Абхазия-Информ. Юрист Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия Анзор Цкуа рассказал о преимуществах обращения в Госинвестагентство для инвесторов и предпринимателей.

Главная задача Госинвестагентства – это привлечение инвесторов и содействие в их работе на территории Абхазии, отметил юрист Госинвестагентства.

«Наряду с такими инициативами, как создание реестра инвестиционных проектов, рабочей группы по сопровождению инвестпроектов и некоторых других, с недавнего времени мы пополнили список услуг, предоставляемых для национальных и зарубежных инвесторов - помощь в регистрации юридического лица», - сообщил Цкуа.

Обратившись в Госинвестагентство, предприниматель получит квалифицированную и оперативную помощь по оформлению всех необходимых документов и процедур для регистрации юридического лица, объяснил он.

«Это составление и регистрация устава и других учредительных документов, в зависимости от организационно-правовой формы», - сказал Цкуа.

Главный принцип работы Госинвестагентства – принцип «одного окна». То есть, предприниматель взаимодействует с одним специалистом в одном месте для получения той или иной услуги, уточнил Анзор Цкуа.

«Такому принципу сегодня следуют наиболее прогрессивные государственные организации во всем мире. Минимизация расходов и времени на сбор различных справок, отсутствие необходимости ходить по различным ведомствам – эти и другие преимущества получает обратившийся в Государственное инвестиционное агентство инвестор или предприниматель», - подчеркнул главный специалист Госинвестагентства.

Об этом сообщает сайт Госинвестагентства РА. 

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