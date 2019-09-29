НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня и завтра – 3 и 4 октября в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.
Режиссер-постановщик спектакля - Алексей Размахов, художник-постановщик Юлиана Лайкова, художник по костюмам Наталья Шпанова, художник по свету Алексей Крючков.
Пьеса Островского впервые ставится в Абхазии, хотя со дня премьеры в 1868 году она обошла лучшие сцены России и всего мира.
Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Театр Искандера отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.
"Пьеса "На всякого мудреца довольно простоты" относится к шедеврам русской и мировой драматургии. Это классика, которая всегда современна. В ней мы можем найти ответы на вопросы, которые нас беспокоят и сегодня. Это - история, я не сомневаюсь, интересна современному зрителю. В ней яркие, узнаваемые характеры, образы, интрига, сохраняющаяся до конца пьесы», - сказал на пресс-конференции 2 октября гендиректор театра Ираклий Хинтба.
По словам режиссера Алексея Размахова, эта пьеса Островского не теряет своей актуальности и сегодня. «Эту пьесу ставили во многих театрах России, в том же театре Ермоловой, «Ленкоме»… Мне хочется, чтобы эта пьеса Островского заняла достойное место в репертуаре РУСДРАМа»,- сказал он.
«Надеемся, что вам понравится наша работа. Очень хочется, чтобы мысли, заложенные в пьесе, запали в душу зрителям. Если хоть один человек задумается, значит, мы не напрасно работали. Мы с Алексеем учились в одном и том же институте – в ГИТИСе, возможно, у одних и тех же педагогов, поэтому мне с ним работалось комфортно», - сказал актер Кирилл Шишкин, исполняющий роль Глумова.
По словам актера Джамбула Жордания, «это колоссальный эксперимент».
«Я видел много разных постановок, но такого я не ожидал. Очень интересно играть Островского. Я думаю, что это не только нам актерам интересно, но и вам - зрителям. Мы не боимся критики, не ждем снисходительных оценок. Мы хотим, чтобы этот спектакль был репертуарным и будем стараться дальше»,- отметил Жордания.
Роли в спектакле исполняют:
- Егор Дмитриевич Глумов, молодой человек - Кирилл Шишкин,
- Глафира Климовна Глумова, его мать - Наталия Папаскири,
- Нил Федосеич Мамаев, дальний родственник Глумова - Осман Абухба,
- Клеопатра Львовна Мамаева, его жена - Симона Спафопуло,
- Крутицкий, очень важный господин - Джамбул Жордания,
- Иван Иваныч Городулин, молодой важный господин - Аслан Киут,
- Софья Игнатьевна Турусина, богатая вдова - Марина Скворцова, Анна Гюрегян,
- Машенька, её племянница - Милана Ломия,
- Егор Васильевич Курчаев - Эмиль Петров,
- Голутвин - Инал Инапха,
- Манефа - Марина Сичинава, Мадлена Барциц
- Люди - Инал Джалагония, Илларион Пасания, Тенгиз Тординава.
Последнее от
- ВЛАДИМИР ЧИКИН: «Я ПЫТАЛСЯ ПРИЙТИ К НИМ ЗА ПОМОЩЬЮ»
- НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»: ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ В РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА
- СТОРОНАМ ПО ИСКУ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НАПРАВЛЕН МОТИВИРОВАННЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЯ
- В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА
- В СУХУМЕ СНИМУТ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ О БУДНЯХ АБХАЗСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА