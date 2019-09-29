Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня и завтра – 3 и 4 октября в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.

Режиссер-постановщик спектакля - Алексей Размахов, художник-постановщик Юлиана Лайкова, художник по костюмам Наталья Шпанова, художник по свету Алексей Крючков.

Пьеса Островского впервые ставится в Абхазии, хотя со дня премьеры в 1868 году она обошла лучшие сцены России и всего мира.

Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Театр Искандера отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

"Пьеса "На всякого мудреца довольно простоты" относится к шедеврам русской и мировой драматургии. Это классика, которая всегда современна. В ней мы можем найти ответы на вопросы, которые нас беспокоят и сегодня. Это - история, я не сомневаюсь, интересна современному зрителю. В ней яркие, узнаваемые характеры, образы, интрига, сохраняющаяся до конца пьесы», - сказал на пресс-конференции 2 октября гендиректор театра Ираклий Хинтба.