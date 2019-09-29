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Абхазия Информ

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

Новости Четверг, 03 октября 2019 11:46
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НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

 

Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня и завтра – 3 и 4 октября в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.

Режиссер-постановщик спектакля - Алексей Размахов, художник-постановщик Юлиана Лайкова, художник по костюмам Наталья Шпанова, художник по свету Алексей Крючков.

Пьеса Островского впервые ставится в Абхазии, хотя со дня премьеры в 1868 году она обошла лучшие сцены России и всего мира.

Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Театр Искандера отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

"Пьеса "На всякого мудреца довольно простоты" относится к шедеврам русской и мировой драматургии. Это классика, которая всегда современна. В ней мы можем найти ответы на вопросы, которые нас беспокоят и сегодня. Это - история, я не сомневаюсь, интересна современному зрителю. В ней яркие, узнаваемые характеры, образы, интрига, сохраняющаяся до конца пьесы», - сказал на пресс-конференции 2 октября гендиректор театра Ираклий Хинтба.

По словам режиссера Алексея Размахова, эта пьеса Островского не теряет своей актуальности и сегодня. «Эту пьесу ставили во многих театрах России, в том же театре Ермоловой, «Ленкоме»… Мне хочется, чтобы эта пьеса Островского заняла достойное место в репертуаре РУСДРАМа»,- сказал он.

«Надеемся, что вам понравится наша работа. Очень хочется, чтобы мысли, заложенные в пьесе, запали в душу зрителям. Если хоть один человек задумается, значит, мы не напрасно работали. Мы с Алексеем учились в одном и том же институте – в ГИТИСе, возможно, у одних и тех же педагогов, поэтому мне с ним работалось комфортно», - сказал актер Кирилл Шишкин, исполняющий роль Глумова.

По словам актера Джамбула Жордания, «это колоссальный эксперимент».

«Я видел много разных постановок, но такого я не ожидал. Очень интересно играть Островского. Я думаю, что это не только нам актерам интересно, но и вам - зрителям. Мы не боимся критики, не ждем снисходительных оценок. Мы хотим, чтобы этот спектакль был репертуарным и будем стараться дальше»,- отметил Жордания.

Роли в спектакле исполняют:

  • Егор Дмитриевич Глумов, молодой человек - Кирилл Шишкин,
  • Глафира Климовна Глумова, его мать - Наталия Папаскири,
  • Нил Федосеич Мамаев, дальний родственник Глумова - Осман Абухба,
  • Клеопатра Львовна Мамаева, его жена - Симона Спафопуло,
  • Крутицкий, очень важный господин - Джамбул Жордания,
  • Иван Иваныч Городулин, молодой важный господин - Аслан Киут,
  • Софья Игнатьевна Турусина, богатая вдова - Марина Скворцова, Анна Гюрегян,
  • Машенька, её племянница - Милана Ломия,
  • Егор Васильевич Курчаев - Эмиль Петров,
  • Голутвин - Инал Инапха,
  • Манефа - Марина Сичинава, Мадлена Барциц
  • Люди - Инал Джалагония, Илларион Пасания, Тенгиз Тординава.
Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 03 октября 2019 11:54

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