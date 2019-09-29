Как сообщает «Парламентская газета», правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменения в Соглашение с Абхазией о режиме торговли, подписанный в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Документом установлено, что поставки нефтепродуктов из России в Абхазию будут производиться без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством. При этом временные таможенные декларации на товары, фактический вывоз по которым не был произведён, считаются неподанными, отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Он также будет временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания, чтобы позволить незамедлительно организовать поставки в 2019 году нефтепродуктов без применения временного периодического таможенного декларирования.