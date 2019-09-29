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Абхазия Информ

ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Новости Четверг, 03 октября 2019 13:41
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ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

 

Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия могут отменить временное периодическое таможенное декларирование при поставках нефтепродуктов.

Как сообщает «Парламентская газета», правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменения в Соглашение с Абхазией о режиме торговли, подписанный в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Документом установлено, что поставки нефтепродуктов из России в Абхазию будут производиться без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством. При этом временные таможенные декларации на товары, фактический вывоз по которым не был произведён, считаются неподанными, отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Он также будет временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания, чтобы позволить незамедлительно организовать поставки в 2019 году нефтепродуктов без применения временного периодического таможенного декларирования.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 03 октября 2019 13:45

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