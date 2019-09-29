ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КБР

Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. На площади Абхазии В Нальчике состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов.

Официальная делегация Абхазии, в которую входят министр финансов, министр экономики и руководителя Аппарата Правительства РА прибыла в Кабардино-Балкарскую Республику с официальным визитом для участия в торжественной церемонии вступления в должность главы КБР.

Всего в Абхазии воевали 1562 добровольца из Кабардино-Балкарской Республики, погибли 64 человека, 12 удостоены звания Героя Абхазии, шестеро из них награждены посмертно.