ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КБР
Сухум. 3 октября 2019. Абхазия-Информ. На площади Абхазии В Нальчике состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов.
В памятном мероприятии приняли участие вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.
Официальная делегация Абхазии, в которую входят министр финансов, министр экономики и руководителя Аппарата Правительства РА прибыла в Кабардино-Балкарскую Республику с официальным визитом для участия в торжественной церемонии вступления в должность главы КБР.
Всего в Абхазии воевали 1562 добровольца из Кабардино-Балкарской Республики, погибли 64 человека, 12 удостоены звания Героя Абхазии, шестеро из них награждены посмертно.
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