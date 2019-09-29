"Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно", - цитирует ТАСС исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob.

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ . Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тыс. рублей, чтобы быть счастливыми, при этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам.

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тыс. рублей, для полного счастья достаточно и 117 тыс. рублей, а работникам с зарплатой более 80 тыс. рублей уже нужно 238 тыс. рублей.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс. рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тыс. рублей).

Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), в Кирове (120 тыс. рублей) и в Оренбурге (115 тыс. рублей).

Опрос проводился с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

В Абхазии подобное исследование не проводилось. На сайте Управления Госстатистики РА есть информация о прожиточном минимуме в республике

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии, поданным на сентябрь 2019 г., составила 7042,3 руб. Этот показатель включает в себя продовольственные товары – 4816,9 руб., непродовольственные товары – 1380,3 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 845,1руб.