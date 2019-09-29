ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительственная делегация Абхазии приняла 3 октября участие в церемонии инаугурации главы Кабардино-БалкарскРреспублики Казбека Кокова.
В Нальчик поехали вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба и руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия.
Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба зачитал поздравительный адрес от Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба:
«Уважаемый Казбек Валерьевич! Имею честь поздравить Вас с официальным вступлением в должность главы Кабардино-Балкарской Республики. Высокий профессионализм, принципиальность и преданность интересам своего народа снискали Вам непоколебимый почёт и уважение. Вас знают, как человека ответственного системного и настоящего патриота своей страны. Убеждён, что Ваша деятельность на посту Главы Кабардино-Балкарской Республики будет способствовать дальнейшему укреплению братских отношении между нашими республиками",- отмечается в поздравлении.
Абхазская делегация также возложила цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов. Памятник установлен в центре Нальчика на Площади Абхазии.
В Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. воевали 1562 добровольца из Кабардино-Балкарии. 64 человека погибли, 12 удостоены звания Героя Абхазии, шестеро из них награждены посмертно.
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