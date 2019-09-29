ОППОЗИЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ ВС АБХАЗИИ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Верховный суд Абхазии в среду опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по иску Алхаса Квициниа, который требовал признать незаконным решение ЦИК об итогах повторного голосования по выборам президента РА, согласно которому победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба.

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. Адвокаты оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в течение 10 дней подготовят кассационную жалобу на решение Верховного суда республики, отказавшего в признании незаконным решения Центризбиркома об итогах президентских выборов. Об этом сообщила корр. ТАСС адвокат Инга Габилая.

"Мы прочитали полный текст решения суда и уже готовим кассационную жалобу, знаем, как строить свои доводы. Мы напишем жалобу достаточно быстро, в течение 10 дней она будет готова, и мы обязательно озвучим ее суть", - сказала Габилая. По ее словам, "единственный плюс решения суда в том, что оно написано простым доходчивым языком", но доводы суда защита считает неосновательными.

В течение 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения оно может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства. Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий два месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал при повторном голосовании 39 793 голосов избирателей (47,39%), руководитель партии "Амцахара" Алхас Квициния – 38 766 голосов (46,17%). Против всех было подано 3 155 голосов избирателей.

Инаугурация Рауля Хаджимба намечена на 9 октября. Ранее в ЦИК сообщали, что избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.

На день инаугурации президента 9 октября назначено ии проведение внеочередного съезда оппозиционной политической партии "Амцахара".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6962826