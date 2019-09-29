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Абхазия Информ

3 ОКТЯБРЯ В КРЕПОСТИ ЦАБАЛ ПРОВЕЛИ ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН В ПАМЯТЬ О СВЯТОМ ЕВТСТАФИИ АПСИЛЬСКОМ

Новости Пятница, 04 октября 2019 13:53
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3 ОКТЯБРЯ В КРЕПОСТИ ЦАБАЛ ПРОВЕЛИ ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН В ПАМЯТЬ О СВЯТОМ ЕВТСТАФИИ АПСИЛЬСКОМ

   

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. 3 октября в день памяти святого Евстафия Апсильского в крепости Цабал у руин древних храмов  архимандрит Дорофеей (Дбар) провел водосвятный молебен и артокласию (традиционный чин благословения хлебов в Восточных Церквях), в котором участвовали 38 прихожан Священной Митрополии Абхазии.

У подножия холма, на котором располагаются храмы, было совершено моление св. Евстафию Апсильскому согласно абхазской христианской традиции, после чего всех пригласили к праздничной трапезе.

Накануне, 2 октября сотрудники Священной Митрополии Абхазии расчистили поляну у подножия холма и территорию вокруг храмов.

Евстафий Апсильский родился во времена Юстиниана II. На восьмой день правитель апсилов Марин крестил ребенка в древнем храме крепости Цибилиум, назвав сына в честь святого Евстафия Плакиды - доблестного воина, принявшего мученический венец в начале II века во времена императора Траяна.

Святой правил Апсилией в начале VIII века. В 738 году арабы под командованием Сулеймана, сына халифа Хишама, вторглись в горную Апсилию. Евстафий Апсильский был захвачен в плен арабами при взятии ими крепости Сидерон в районе современной Цебельды.

Два года абхазский князь содержался в заточении в Месопотамии в древнем городе Харране. Все это время пленного князя арабы пытались насильно обратить в ислам. Не добившись своего, они предали его смертной казни по указу правителя страны Сулеймана Ибн Исама в 740 году. Могила святого мученика стала местом паломничества христиан, которые приходили к мощам Евстафия и получали исцеление.

Во многих греческих, латинских и сирийских источниках Евстафий именуется мучеником Харранским.

Он стал первым абхазом, святость которого была признана всей Христианской церковью (Западной и Восточной Церквями).

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2019 14:02

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