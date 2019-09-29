3 ОКТЯБРЯ В КРЕПОСТИ ЦАБАЛ ПРОВЕЛИ ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН В ПАМЯТЬ О СВЯТОМ ЕВТСТАФИИ АПСИЛЬСКОМ

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. 3 октября в день памяти святого Евстафия Апсильского в крепости Цабал у руин древних храмов архимандрит Дорофеей (Дбар) провел водосвятный молебен и артокласию (традиционный чин благословения хлебов в Восточных Церквях), в котором участвовали 38 прихожан Священной Митрополии Абхазии.

У подножия холма, на котором располагаются храмы, было совершено моление св. Евстафию Апсильскому согласно абхазской христианской традиции, после чего всех пригласили к праздничной трапезе.

Накануне, 2 октября сотрудники Священной Митрополии Абхазии расчистили поляну у подножия холма и территорию вокруг храмов.