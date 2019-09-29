3 ОКТЯБРЯ В КРЕПОСТИ ЦАБАЛ ПРОВЕЛИ ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН В ПАМЯТЬ О СВЯТОМ ЕВТСТАФИИ АПСИЛЬСКОМ
Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. 3 октября в день памяти святого Евстафия Апсильского в крепости Цабал у руин древних храмов архимандрит Дорофеей (Дбар) провел водосвятный молебен и артокласию (традиционный чин благословения хлебов в Восточных Церквях), в котором участвовали 38 прихожан Священной Митрополии Абхазии.
У подножия холма, на котором располагаются храмы, было совершено моление св. Евстафию Апсильскому согласно абхазской христианской традиции, после чего всех пригласили к праздничной трапезе.
Накануне, 2 октября сотрудники Священной Митрополии Абхазии расчистили поляну у подножия холма и территорию вокруг храмов.
Евстафий Апсильский родился во времена Юстиниана II. На восьмой день правитель апсилов Марин крестил ребенка в древнем храме крепости Цибилиум, назвав сына в честь святого Евстафия Плакиды - доблестного воина, принявшего мученический венец в начале II века во времена императора Траяна.
Святой правил Апсилией в начале VIII века. В 738 году арабы под командованием Сулеймана, сына халифа Хишама, вторглись в горную Апсилию. Евстафий Апсильский был захвачен в плен арабами при взятии ими крепости Сидерон в районе современной Цебельды.
Два года абхазский князь содержался в заточении в Месопотамии в древнем городе Харране. Все это время пленного князя арабы пытались насильно обратить в ислам. Не добившись своего, они предали его смертной казни по указу правителя страны Сулеймана Ибн Исама в 740 году. Могила святого мученика стала местом паломничества христиан, которые приходили к мощам Евстафия и получали исцеление.
Во многих греческих, латинских и сирийских источниках Евстафий именуется мучеником Харранским.
Он стал первым абхазом, святость которого была признана всей Христианской церковью (Западной и Восточной Церквями).
Последнее от
- ГУДИСА МАМАЦЕВ: «ОФИС УПОЛНОМОЧЕННОГО ВПРЕДЬ НЕ БУДЕТ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕОБЪЕКТИВНОЙ, ОДНОСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕСЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕЛИ, ДАЛЕКИЕ ОТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
- ПОЖАРНИКИ ЛОКАЛИЗОВАЛИ ОЧАГИ ПОЖАРА, ВОЗНИКШЕГО В СОСНОВОЙ РОЩЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ УЛИЦЕ В СУХУМЕ
- ОППОЗИЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ ВС АБХАЗИИ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
- РОССИЯНАМ В СРЕДНЕМ НЕОБХОДИМО ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗАРАБАТЫВАТЬ 161 ТЫС. РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ