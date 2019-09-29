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Абхазия Информ

9 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Новости Пятница, 04 октября 2019 14:58
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9 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

 

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ. 9 октября в Сухуме состоится расширенное собрание актива оппозиционной политической партии «Амцахара».

Участники собрания намерены обсудить вопросы, связанные с  нарушением избирательного права граждан республики и нелегитимностью избрания президента.

Собрание актива начнется в 12:00 в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум».

На 9 октября назначена и инаугурация президента Рауля Хаджимба

8 сентября состоялось повторное голосование по выборам президента РА. 9 сентября ЦИК РА озвучила окончательные итоги голосования. Рауль Хаджимба набрал при повторном голосовании 39 793 голосов избирателей (47,39%), руководитель партии "Амцахара" Алхас Квициния – 38 766 голосов (46,17%). Против всех было подано 3 155 голосов избирателей.

Кандидат в президенты Алхас Квициниа 11 сентября подал в Верховный суд административный иск о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома РА об итогах президентских выборов.

20 сентября Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил вводную и резолютивную части решения по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

2 октября 2019 года сторонам по делу в соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве был направлен мотивированный текст решения суда от 20 сентября 2019 года.

Адвокаты Квициниа намерены в течение 10 дней подготовить кассационную жалобу на решение Верховного суда. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2019 15:01

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