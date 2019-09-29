ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ ИНАУГУРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА, НАЗНАЧЕННУЮ НА 9 ОКТЯБРЯ

8 сентября 2019 года состоялось повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Решением Центральной избирательной комиссии в нарушение статьи 19 Закона РА «О выборах Президента РА» избранным президентом был признан Хаджимба Р. Д. Это решение было обжаловано кандидатом в президенты Алхасом Квицина в Верховный суд РА.

20 сентября Верховный суд под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия отказал в удовлетворении административного иска Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов.

«Данное решение суда первой инстанции принято с грубейшим нарушением требований закона, в связи с чем оно обжалуется в Кассационную коллегию Верховного суда Республики Абхазия. Таким образом, решение суда первой инстанции о признании Хаджимба победителем не вступило в законную силу и на сегодняшний день в стране отсутствует легитимно избранный президент.

Несмотря на это, на 9 октября 2019 года назначена инаугурация не избранного на президентский пост лица.

Это свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан Республики Абхазии, проголосовавших против Хаджимба. Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для него не существует ни правовых, ни моральных принципов в его безумной жажде власти», - отмечается в заявлении партии «Амцахара», сделанном в пятницу 4 октября.

Оппозиция считает неправомерным проведение инаугурации, назначенной на 9 октября 2019 года, т.е. до решения Кассационной коллегии Верховного суда и требует от властей республики отменить её.