 

В мире

Документы

Календарь событий

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ ИНАУГУРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА, НАЗНАЧЕННУЮ НА 9 ОКТЯБРЯ

Новости Пятница, 04 октября 2019 15:22
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ ИНАУГУРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА, НАЗНАЧЕННУЮ НА 9 ОКТЯБРЯ

Сухум. 4 октября 2019. Абхазия-Информ.    Оппозиционная политическая партия «Амцахара» требует от властей страны «отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию неизбранного президента Абхазии».

8 сентября 2019 года состоялось повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Решением Центральной избирательной комиссии в нарушение статьи 19 Закона РА «О выборах Президента РА» избранным президентом был признан Хаджимба Р. Д. Это решение было обжаловано кандидатом в президенты Алхасом Квицина в Верховный суд РА.

20 сентября Верховный суд под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия отказал в удовлетворении административного иска Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов.

«Данное решение суда первой инстанции принято с грубейшим нарушением требований закона, в связи с чем оно обжалуется в Кассационную коллегию Верховного суда Республики Абхазия. Таким образом, решение суда первой инстанции о признании Хаджимба победителем не вступило в законную силу и на сегодняшний день в стране отсутствует легитимно избранный президент.

Несмотря на это, на 9 октября 2019 года назначена инаугурация не избранного на президентский пост лица.

Это свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан Республики Абхазии, проголосовавших против Хаджимба. Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для него не существует ни правовых, ни моральных принципов в его безумной жажде власти», - отмечается в заявлении партии «Амцахара», сделанном в пятницу 4 октября.

Оппозиция считает неправомерным проведение инаугурации, назначенной на 9 октября 2019 года, т.е. до решения Кассационной коллегии Верховного суда и требует от властей республики отменить её.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2019 15:27

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 9 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ПАРТИИ «АМЦАХАРА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.