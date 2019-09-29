РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 7 октября 2019. Абхазия-Инфором. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения.
Под Вашим руководством Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития. Качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан и поступательному развитию институтов демократии.
Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить Ваш вклад в сохранение нашей государственности, социальную и экономическую поддержку.
Пользуясь случаем, хочу искренне пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и успеха во всех Ваших начинаниях».
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