Сегодня на еженедельном понедельничном совещании депутаты обозначили законопроекты, которые следует рассмотреть на ближайших заседаниях осенней сессии.

Сухум. 7 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента вернулись с каникул и приступили к работе.

По мнению председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, депутатам предстоит в ближайшее время рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговой сферы, а также формирования республиканского бюджета на 2020 г.

Речь шла и о предстоящей 9 октября инаугурации президента Рауля Хаджимба.

В соответствии со статьей 51 Конституции РА, «при вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия в присутствии судей Конституционного суда Республики Абхазия присягу, текст которой утверждается Парламентом».