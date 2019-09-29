ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВЕРНУЛИСЬ С КАНИКУЛ И ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Сухум. 7 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента вернулись с каникул и приступили к работе.
Сегодня на еженедельном понедельничном совещании депутаты обозначили законопроекты, которые следует рассмотреть на ближайших заседаниях осенней сессии.
Спикер парламента Валерий Кварчия призвал коллег активизировать работу в комитетах и комиссиях.
По мнению председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, депутатам предстоит в ближайшее время рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговой сферы, а также формирования республиканского бюджета на 2020 г.
Речь шла и о предстоящей 9 октября инаугурации президента Рауля Хаджимба.
В соответствии со статьей 51 Конституции РА, «при вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия в присутствии судей Конституционного суда Республики Абхазия присягу, текст которой утверждается Парламентом».
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