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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВЕРНУЛИСЬ С КАНИКУЛ И ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Новости Понедельник, 07 октября 2019 13:38
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВЕРНУЛИСЬ С КАНИКУЛ И ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

 

Сухум. 7 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента вернулись с каникул и приступили к работе.

Сегодня на еженедельном понедельничном совещании депутаты обозначили законопроекты, которые следует рассмотреть на ближайших заседаниях осенней сессии.

Спикер парламента Валерий Кварчия призвал коллег активизировать работу в комитетах и комиссиях.

По мнению председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, депутатам предстоит в ближайшее время рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговой сферы, а также формирования республиканского бюджета на 2020 г.

Речь шла и о предстоящей 9 октября инаугурации президента Рауля Хаджимба.

В соответствии со статьей 51 Конституции РА, «при вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия в присутствии судей Конституционного суда Республики Абхазия присягу, текст которой утверждается Парламентом».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2019 13:40

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