РЕШЕНИЕ СУДА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АЛХАСА КВИЦИНИА ОБЖАЛОВАНО В КАССАЦИОННУЮ ИНСТАНЦИЮ

Сухум. 7 Октября 2019. Абхазия-Информ. 7 октября 2019 года в Верховный суд Республики Абхазия поступила кассационная жалоба от представителя истца - кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия, вынесенного под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.

Верховный суд своим решением отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

Кассатор просит суд кассационной инстанции отменить решение Верховного суда от 20 сентября 2019 г. и принять новое решение, а именно удовлетворить требования Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов. Свои доводы автор жалобы аргументировал неправильным применением судом первой инстанции норм материального права и допущенными в ходе судебного разбирательства процессуальными нарушениями.

Одновременно с кассационной жалобой подано и ходатайство с просьбой к суду второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, назначенного на 9 октября 2019 года.

Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции.

Полномочия суда кассационной инстанции регламентируются статьей 300 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве.

Статья 300. Полномочия суда кассационной инстанции

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления суд кассационной инстанции вправе: 1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, кассационные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение;

3) отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе судей, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 301;

4) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части;

5) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока кассационного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.