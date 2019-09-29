ЗАНЯТИЯ В ЗДАНИИ 2-ОЙ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ВОЗОБНОВЯТСЯ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ

В обоих корпусах были демонтированы полы в коридорах и уложена новая плитка, восстановлен паркет в кабинетах, установлены новые двери, кондиционеры и сантехника.

По его словам, оба корпуса готовы на 90%, после того как будет расставлена мебель и размещено школьное оборудование, работы в корпусах будут полностью завершены.

Сухум. 8 октября 2019. Абхазия-Информ . Ремонтно-монтажные работы в корпусах А и Б Сухумской средней школы №2 им. А. Пушкина практически завершены. Об этом журналистам сообщил начальник планово-технического отдела РУП «Абхазстрой» Дмитрий Цимцба.

«Есть небольшие замечания рабочей комиссии, которые мы устраним в ближайшее время», - подчеркнул Дмитрий Цимцба.

Пока не начаты работы в спортзале, потому что там хранится оборудование, уцелевшее после пожара.

Что касается ремонта исторического корпуса, то он, к сожалению, больше всех пострадал от пожара, а также от воды во время пожаротушения и ливня.

«В этом корпусе массивные стены из камня, который хорошо впитывает воду, поэтому наша главная задача все хорошо просушить, иначе на стенах появится грибок и наша работа пойдёт насмарку», - подчеркнул Цимцба.

В то же время он отметил, что в историческом корпусе где-то уже ведутся штукатурно-шпаклевочные работы. На обоих этажах производится демонтаж деревянных полов в коридорах, который заменят на плитку, в классах же уложат паркет.

«Строители не заинтересованы в искусственном затягивании ремонтных работ. Мы хотим сделать качественный ремонт. Это очень нужный объект для города, в школе учится около 1500 детей, но есть требования к технологическому процессу, нарушать которые нельзя. Тем не менее, мы надеемся, что в скором времени работы в школе будут полностью завершены», - констатировал Дмитрий Цимцба.

Что касается безопасности детей, то входить они будут в свои корпуса через внутренний двор, со стороны ул. Ардзинба, и уже потом расходиться по классам.

Строители продумали и пожаробезопасность здания школы. Чердачные помещения корпусов отделены друг от друга специальными бетонными отсечки: они выше основного конька крыши на полтора метра, чтобы при экстренной ситуации можно было отсечь огонь.

«4 ноября в свою родную школу вернутся около 1000 учащихся. Нам, конечно же, хотелось, чтобы все дети начали занятия во второй четверти в своих классах, но, к сожалению, продолжается ремонт в историческом корпусе. Нам не хватит четырех кабинетов, чтобы разместить в них в две смены 8 классов. Скорее всего, малыши пока временно останутся в частной школе «Альфа», - отметила директор школы Ирина Львовна Повирскер.

По ее словам и учителя, и дети очень ждут возвращения в родные стены.