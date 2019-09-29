ДВОЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НАШИ ГЕРОИ» ПОЕДУТ В АРТЕК

По условиям конкурса учащиеся с 7-го по 10-ый классы в течение месяца должны были презентовать проекты, посвященные людям, которых они считают героями, примерами для подражания. Старшеклассники общеобразовательных школ представили подлинные истории реальных личностей. Конкурсные материалы написаны на русском языке.

Сухум. 8 октября 2019. Абхазия-Информ . Сегодня в офисе Россотрудничества в Абхазии прошла церемония награждения 20 абхазских участников открытого международного конкурса «Наши герои». Грамоты за участие в акции получили ученики средней школы № 2 им А.М. Пушкина города Сухум, школы №4 им. Ю.А. Гагарина города Гагра, и Гячрыпшской школы.

Презентации участников конкурса состояли из биографии героя, текста-описания его подвига и архивных фотографий, иллюстрирующих его жизненный путь. Помимо этого участники акции должны представить отчет об исследовательской работе.

Жюри конкурса из 20 представленных проектов выбрало двух финалисток: ученицу сухумской средней школы №5 Дарью Ситникову и ученицу гагрской средней школы №4 Мадлену Микелба.

Дарья Ситникова презентовала проект о 19-летней бортпроводнице Сухумского авиационного отряда Надежде Курченко (1950 – 1970 гг.), которая героически погибла, пытаясь предотвратить угон самолета террористами. Презентация Мадлены Микелба посвящалась отцу и сыну Ванача из села Лыхны Гудаутского района. Старший Теймураз Ванача ( 1868 – 1984 гг.) героически воевал в Первую мировую войну, он кавалер Георгиевского креста. Его сын Иван Ванача (1921 – 1993 гг.) участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер ордена Славы. Девочки помимо дипломов получили путёвки в Международный детский центр «Артек» на 12-ую смену 2019 года (с 17 – 18 октября по 6 – 7 ноября).

Дипломы и грамоты школьникам вручил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, возглавлявший штаб акции "Наши герои" в РА.

Вадим Чеха подчеркнул, что конкурс «Наши герои», поддержан Россотрудничеством совместно с движением «Сделаем вместе!». Целью проекта является развитие межкультурного диалога и приобщение школьников к страницам общей истории.

«Участники акции собирают интересные сведения, артефакты прошлого, разнообразную информацию о героях своих докладов-презентаций. Суммируя и анализируя, мы же получаем обратную связь от такой народной памяти, от людей, которые жили здесь и живут сегодня. Я очень рад партнерам, которые поддержали этот интересный конкурс и серьезно отнеслись к его организации», - подчеркнул Чеха.

Руководитель Россотрудничества в Абхазии особо отметил активную деятельность по продвижению акции представителя русской общины "Славянский дом Гагрского района" Елены Шестаковой, директора школы № 2 города Сухум Ирины Повирскер, главного специалиста отдела контроля качества образования министерства образования и науки РА Нонны Квициния и других педагогов абхазских школ.

«Очень приятно, что ученики 9-го класса нашей школы участвуют в международной акции. В начале было шесть докладов-презентаций, комиссия из них отобрала пять. Мы рады участию наших детей в таком проекте, поскольку это их стимулирует к самореализации. Для некоторых из наших учеников это своего рода первые шаги в журналистике», - сказала корр. «Абхазия-Информ» педагог физики сухумской школы №2 Асида Пачалия.

Участница конкурса Анастасия Данько (9 класс, школы №2 г. Сухум) посвятила свой доклад прабабушке Валентине Шульгиной. «Я написала о том, как и где воевала моя прабабушка, где она работала, чем сегодня занимается в свои 95 лет. Она сама дал интервью. Я смонтировала видео, сделала презентацию и отправила на конкурс», - рассказала собеседница агентства.

Участница конкурса Арина Авидзба представила материал с фотографиями о своем дедушке, легендарном спортсмене легкоатлете Владиславе Мустафовиче Авидзба.

Лука Тания написал доклад о Фазиле Искандере. «Я считаю, что это единственный абхазский писатель, который своим писательским талантом удивил не только Россию, но и весь мир», - сказал он.

Ученик 9-го класса Никита Гвинджия посвятил свою работу второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапшу. «Для меня он является выдающимся человеком, который внес большой вклад в новейшую историю Абхазии, сделал очень много для нашего народа. С его именем связано международное признание Абхазии. Для меня он является подлинным героем, поэтому я посвятил свой доклад этой личности», - сказал Никита.

Ученик 9-го класса сухумской школы №2 Гудиса Пачулия сделал презентацию о первом президенте Владиславе Григорьевиче Ардзинба. «Я взял интервью у его супруги - Светланы Радионовна Джергения, затем провел опрос среди простых жителей нашего города, интересовался их мнением о Владиславе Ардзинба, а также дополнил свой доклад информацией из книг и интернета», - уточнил Гудиса.

Фото Sputnik Абхазия.