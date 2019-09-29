ДВОЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НАШИ ГЕРОИ» ПОЕДУТ В АРТЕК
Сухум. 8 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в офисе Россотрудничества в Абхазии прошла церемония награждения 20 абхазских участников открытого международного конкурса «Наши герои». Грамоты за участие в акции получили ученики средней школы № 2 им А.М. Пушкина города Сухум, школы №4 им. Ю.А. Гагарина города Гагра, и Гячрыпшской школы.
По условиям конкурса учащиеся с 7-го по 10-ый классы в течение месяца должны были презентовать проекты, посвященные людям, которых они считают героями, примерами для подражания. Старшеклассники общеобразовательных школ представили подлинные истории реальных личностей. Конкурсные материалы написаны на русском языке.
Презентации участников конкурса состояли из биографии героя, текста-описания его подвига и архивных фотографий, иллюстрирующих его жизненный путь. Помимо этого участники акции должны представить отчет об исследовательской работе.
Жюри конкурса из 20 представленных проектов выбрало двух финалисток: ученицу сухумской средней школы №5 Дарью Ситникову и ученицу гагрской средней школы №4 Мадлену Микелба.
Дарья Ситникова презентовала проект о 19-летней бортпроводнице Сухумского авиационного отряда Надежде Курченко (1950 – 1970 гг.), которая героически погибла, пытаясь предотвратить угон самолета террористами. Презентация Мадлены Микелба посвящалась отцу и сыну Ванача из села Лыхны Гудаутского района. Старший Теймураз Ванача ( 1868 – 1984 гг.) героически воевал в Первую мировую войну, он кавалер Георгиевского креста. Его сын Иван Ванача (1921 – 1993 гг.) участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер ордена Славы. Девочки помимо дипломов получили путёвки в Международный детский центр «Артек» на 12-ую смену 2019 года (с 17 – 18 октября по 6 – 7 ноября).
Дипломы и грамоты школьникам вручил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, возглавлявший штаб акции "Наши герои" в РА.
Вадим Чеха подчеркнул, что конкурс «Наши герои», поддержан Россотрудничеством совместно с движением «Сделаем вместе!». Целью проекта является развитие межкультурного диалога и приобщение школьников к страницам общей истории.
«Участники акции собирают интересные сведения, артефакты прошлого, разнообразную информацию о героях своих докладов-презентаций. Суммируя и анализируя, мы же получаем обратную связь от такой народной памяти, от людей, которые жили здесь и живут сегодня. Я очень рад партнерам, которые поддержали этот интересный конкурс и серьезно отнеслись к его организации», - подчеркнул Чеха.
Руководитель Россотрудничества в Абхазии особо отметил активную деятельность по продвижению акции представителя русской общины "Славянский дом Гагрского района" Елены Шестаковой, директора школы № 2 города Сухум Ирины Повирскер, главного специалиста отдела контроля качества образования министерства образования и науки РА Нонны Квициния и других педагогов абхазских школ.
«Очень приятно, что ученики 9-го класса нашей школы участвуют в международной акции. В начале было шесть докладов-презентаций, комиссия из них отобрала пять. Мы рады участию наших детей в таком проекте, поскольку это их стимулирует к самореализации. Для некоторых из наших учеников это своего рода первые шаги в журналистике», - сказала корр. «Абхазия-Информ» педагог физики сухумской школы №2 Асида Пачалия.
Участница конкурса Анастасия Данько (9 класс, школы №2 г. Сухум) посвятила свой доклад прабабушке Валентине Шульгиной. «Я написала о том, как и где воевала моя прабабушка, где она работала, чем сегодня занимается в свои 95 лет. Она сама дал интервью. Я смонтировала видео, сделала презентацию и отправила на конкурс», - рассказала собеседница агентства.
Участница конкурса Арина Авидзба представила материал с фотографиями о своем дедушке, легендарном спортсмене легкоатлете Владиславе Мустафовиче Авидзба.
Лука Тания написал доклад о Фазиле Искандере. «Я считаю, что это единственный абхазский писатель, который своим писательским талантом удивил не только Россию, но и весь мир», - сказал он.
Ученик 9-го класса Никита Гвинджия посвятил свою работу второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапшу. «Для меня он является выдающимся человеком, который внес большой вклад в новейшую историю Абхазии, сделал очень много для нашего народа. С его именем связано международное признание Абхазии. Для меня он является подлинным героем, поэтому я посвятил свой доклад этой личности», - сказал Никита.
Ученик 9-го класса сухумской школы №2 Гудиса Пачулия сделал презентацию о первом президенте Владиславе Григорьевиче Ардзинба. «Я взял интервью у его супруги - Светланы Радионовна Джергения, затем провел опрос среди простых жителей нашего города, интересовался их мнением о Владиславе Ардзинба, а также дополнил свой доклад информацией из книг и интернета», - уточнил Гудиса.
Фото Sputnik Абхазия.
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