ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА И СОБРАНИЕ ОППОЗИЦИИ НАЧНУТСЯ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в 12:00 состоится инаугурация президента Рауля Хаджимба. В это же время в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» будет проходить расширенное собрание актива оппозиционной партии «Амцахара».
Оппозиция считает итоги президентских выборов недействительными и незаконными.
Руководитель партии «Амцахара», кандидат в президенты РА Алхас Квициниа 11 сентября подал административный иск на решение ЦИК РА по итогам президентских выборов. 20 сентября 2019 года Верховный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента.
7 октября в Верховный суд была направлена кассационная жалоба от представителя Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября. Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение 2-х месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции.
По мнению оппозиционных политических сил, назначение на 9 октября инаугурации президента, не дожидаясь решения кассационной коллегии Верховного суда, «свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан Республики Абхазии, проголосовавших против Хаджимба».
Восемь депутатов парламента - Батал Айба, Астамур Аршба, Лаша Ашуба, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Батал Табагуа и Юрий Хагуш - также считают незаконными итоги президентских выборов и не будут присутствовать на инаугурации Рауля Хаджимба.
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