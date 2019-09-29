 

В мире

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ: НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ТБИЛИСИ И МОСКВОЙ ПОКА НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ
октября 07 2019

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ: НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ТБИЛИСИ И МОСКВОЙ ПОКА НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Новые переговоры между Тбилиси и Москвой после встречи глав МИД двух…
ШТАЙНМАЙЕР НАЗВАЛ ЦЕЛЬ ВИЗИТА В ГРУЗИЮ
октября 07 2019
ШТАЙНМАЙЕР НАЗВАЛ ЦЕЛЬ ВИЗИТА В ГРУЗИЮ
ГЛАВА МИД ГРУЗИИ РАССКАЗАЛ О ДЕТАЛЯХ ВСТРЕЧИ С ЛАВРОВЫМ
октября 04 2019
ГЛАВА МИД ГРУЗИИ РАССКАЗАЛ О ДЕТАЛЯХ ВСТРЕЧИ С ЛАВРОВЫМ

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА И СОБРАНИЕ ОППОЗИЦИИ НАЧНУТСЯ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Новости Среда, 09 октября 2019 11:25
Оцените материал
(0 голосов)
ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА И СОБРАНИЕ ОППОЗИЦИИ НАЧНУТСЯ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

 

Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в 12:00 состоится инаугурация президента Рауля Хаджимба. В это же время в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» будет проходить расширенное собрание актива оппозиционной партии «Амцахара».

Оппозиция считает итоги президентских выборов недействительными и незаконными.

Руководитель партии «Амцахара», кандидат в президенты РА Алхас Квициниа 11 сентября подал административный иск на решение ЦИК РА по итогам президентских выборов. 20 сентября 2019 года Верховный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента.

«Данное решение суда первой инстанции принято с грубейшим нарушением требований закона, в связи с чем оно обжалуется в Кассационную коллегию Верховного суда Республики Абхазия. Таким образом, решение суда первой инстанции о признании Хаджимба победителем не вступило в законную силу и на сегодняшний день в стране отсутствует легитимно избранный президент», - с таким заявлением выступил на днях политсовет партии «Амцахара».

7 октября в Верховный суд была направлена кассационная жалоба от представителя Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября. Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение 2-х месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции.

По мнению оппозиционных политических сил, назначение на 9 октября инаугурации президента, не дожидаясь решения кассационной коллегии Верховного суда, «свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан Республики Абхазии, проголосовавших против Хаджимба».

Восемь депутатов парламента - Батал Айба, Астамур Аршба, Лаша Ашуба, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Батал Табагуа и Юрий Хагуш - также считают незаконными итоги президентских выборов и не будут присутствовать на инаугурации Рауля Хаджимба.

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДВОЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НАШИ ГЕРОИ» ПОЕДУТ В АРТЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.