РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

На ней присутствовали представители законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, члены Центризбиркома, многочисленные гости.

В качестве гостей на инаугурацию президента Рауля Хаджимба в Абхазию приехали президент Республики Южная Осетия АнатолийБибилов, заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов, руководитель Администрации главы Кабардино-Балкарской Республики МухамедКодзоков, председатель Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания Станислав Кесаев, глава Донецкой Народной Республики ДенисПушилин, вице-спикер Парламента Карачаево-Черкеской Республики Мусса Экзеков, заместитель председателя Парламента Чеченской Республики ШаидЖамалдаев, и.о. председателя правительства Калмыкии Юрий Зайцев, министр культуры Республики АрцахЛерникОваннисян, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции АтанурАкусба, председатель ОО «АдыгаХасэ» в Республике Ливан РиадЦыба, председатель Абхазского культурного центра в Иордании Хасан Чичба, представители организаций северо-кавказских добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

До начала церемонии инаугурации президент Рауль Хаджимба возложил цветы к могилам первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района.

Открывая торжественную церемонию инаугурации спикер парламента Валерий Кварчия сказал:

«Прошедшие выборы Президента Республики Абхазия подтвердили, как и прежде, факт торжества демократических принципов в нашей стране, убедительно продемонстрировав всему миру гражданскую зрелость нашего общества и состоятельность Республики Абхазия как государства.

Многочисленные международные наблюдатели, внимательно следившие за ходом избирательной кампании, единодушно отметили полное соответствие прошедших выборов духу и букве законодательства Республики Абхазия, демократическим принципам международного права и традициям цивилизованного волеизъявления народа.

Политическую значимость и легитимность нынешних выборов подтверждают многочисленные поздравления, поступающие в адрес избранного Президента, а так же и то, что сегодня, здесь в зале, на торжественной церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба присутствуют делегации из Российской Федерации, представляющие Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Администрацию Президента Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерство внутренних дел Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти, а также субъекты Российской Федерации: Республику Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Калмыкия, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Северная Осетия – Алания, Чеченскую Республику».

Спикер поблагодарил всех друзей Абхазии и выразил уверенность в нерушимости тесных плодотворных братских отношений между нами.

Затем президент Рауль Хаджимба, положив руку на текст Конституции Республики Абхазия,принес присягу на абхазском языке всему многонациональному народу страны.

Текст присяги гласит: «Ҭоубазуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыҩ, сыҧсҭазааразегьыСыҧсадгьыл, сыуаажәларрымаҵ аура ишазыскуа, сыжәларирымҭаныснапаҿыиҟалоамчраҳҳәынҭқарраАконституциа, иахьатәиуиамш, уаҵәтәиуиаҧеиҧшрыхьчаразсхыишасырхәо. Жәларрылахьсоуааитиҧшьоуабриахақәкысацәхьаҵнысаныҟала». («Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики»).

После этого Раулю Хаджимба вручили атрибуты президентской власти – штандарт, печать с изображением Государственного Герба РА и надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, символизирующую роль президента как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РА и абхазский посох (алабаща).

С поздравлениями в адрес Рауля Хаджимба выступили: президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, посол Республики Никарагуа в Абхазии Альба Асусене Торрес Мехия, начальник Управления Президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, министр культуры Республики Арцах Лерник Ованнисян, глава ДНР Денис Пушилин, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики Мухамед Кодзоков, председатель правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев, заместитель председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Мусса Экзеков, председатель Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания Станислав Кесаев, заместитель председателя Парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турецкой Республике Атанур Акусба.