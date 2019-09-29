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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» НЕ ПРИЗНАЁТ ПОБЕДУ РАУЛЯ ХАДЖИМБА И СЧИТАЕТ ЕГО НЕЛЕГИТИМНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Новости Среда, 09 октября 2019 15:16
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» НЕ ПРИЗНАЁТ ПОБЕДУ РАУЛЯ ХАДЖИМБА И СЧИТАЕТ ЕГО НЕЛЕГИТИМНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ. Участники расширенного собрания актива оппозиционной политической партии «Амацахара» считают, что прошедшая сегодня инаугурация Хаджимба не имеет юридической силы.

На собрании отмечалось, что грубые нарушения Конституции и законов Абхазии, имевшие место при подведении итогов голосования по выборам президента, незаконное решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года, объявившего Рауля Хаджимба избранным президентом, а также решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску кандидата в президенты Алхаса Квициниа повлекли за собой усугубление политического кризиса в республике.

Активисты партии «Амцахара» считают, что были нарушены избирательные права граждан, не были учтены все голоса избирателей, и что за Хаджимба проголосовала всего треть избирателей страны.

В итоговом документе собрания говорится, что партия «Амцахара» не признает решения ЦИК по итогам повторного голосования на выборах Президента Республики Абхазия и считает его незаконным.

«Амцахара» не признает победу Хаджимба на прошедших выборах Президента Республики Абхазия и считает его нелегитимным президентом.

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