ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» НЕ ПРИЗНАЁТ ПОБЕДУ РАУЛЯ ХАДЖИМБА И СЧИТАЕТ ЕГО НЕЛЕГИТИМНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

На собрании отмечалось, что грубые нарушения Конституции и законов Абхазии, имевшие место при подведении итогов голосования по выборам президента, незаконное решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года, объявившего Рауля Хаджимба избранным президентом, а также решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску кандидата в президенты Алхаса Квициниа повлекли за собой усугубление политического кризиса в республике.

Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ. Участники расширенного собрания актива оппозиционной политической партии «Амацахара» считают, что прошедшая сегодня инаугурация Хаджимба не имеет юридической силы.

Активисты партии «Амцахара» считают, что были нарушены избирательные права граждан, не были учтены все голоса избирателей, и что за Хаджимба проголосовала всего треть избирателей страны.

В итоговом документе собрания говорится, что партия «Амцахара» не признает решения ЦИК по итогам повторного голосования на выборах Президента Республики Абхазия и считает его незаконным.

«Амцахара» не признает победу Хаджимба на прошедших выборах Президента Республики Абхазия и считает его нелегитимным президентом.