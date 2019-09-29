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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИДНЫЙ АБХАЗСКИЙ ИСТОРИК АРВЕЛОД ЭРАСТОВИЧ КУПРАВА

Новости Среда, 09 октября 2019 17:40
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИДНЫЙ АБХАЗСКИЙ ИСТОРИК АРВЕЛОД ЭРАСТОВИЧ КУПРАВА

 

Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ. Накануне своего 95-летия ушел из жизни видный абхазский историк, доктор исторических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии им. Г. Дзидзария Арвелод Эрастович Куправа.

Арвелод Куправа родился 14 октября 1924 года в селе Река Кодорского уезда.

В 1948 г. окончил исторический факультет Сухумского госпединститута. Кандидат исторических наук (1955).

Доктор исторических наук (1970). Старший научный сотрудник (1964). Доцент (1969). Профессор (1974). Заслуженный деятель науки Абхазской АССР (1967) и Грузинской ССР (1982). Научный сотрудник Абхазского государственного музея (1952-1956). Старший научный сотрудник (1956-1987), зав. отделом истории (1962-1982) Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской ССР. С 1982 профессор, заведующий кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии (1982-1994) Абхазского государственного университета. С 2003 ведущий научный сотрудник АбИГИ АН Республики Абхазии.

Арвелод Куправа автор свыше 180 научных работ, в том числе 25 монографий.

В сферу основных научных интересов ученого входили проблемы аграрной истории и истории культуры Абхазской АССР, вопросы традиционной культуры абхазов, абхазской антропонимии.

А. Куправа – соавтор первого вузовского учебника по истории Абхазии - «Очерков истории Абхазской АССР»

В 2002 году им была издана монография «Апсуара - традиционная культура абхазов», а в 2003 г. -  «Из истории абхазской антропонимии. К вопросу преобразований фамильных имен», в 2008 г. – «Вопросы традиционной культуры абхазов».

А. Куправа – ветеран Великой Отечественной войны, награжден медалью «За оборону Кавказа».

А. Куправа был удостоен высшей государственной награды Республики Абхазии - ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Фото Томаса Тхайцук, Sputnik Абхазия.

 

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 09 октября 2019 17:45

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