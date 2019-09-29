УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИДНЫЙ АБХАЗСКИЙ ИСТОРИК АРВЕЛОД ЭРАСТОВИЧ КУПРАВА

Сухум. 9 октября 2019. Абхазия-Информ . Накануне своего 95-летия ушел из жизни видный абхазский историк, доктор исторических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии им. Г. Дзидзария Арвелод Эрастович Куправа.

Доктор исторических наук (1970). Старший научный сотрудник (1964). Доцент (1969). Профессор (1974). Заслуженный деятель науки Абхазской АССР (1967) и Грузинской ССР (1982). Научный сотрудник Абхазского государственного музея (1952-1956). Старший научный сотрудник (1956-1987), зав. отделом истории (1962-1982) Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской ССР. С 1982 профессор, заведующий кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии (1982-1994) Абхазского государственного университета. С 2003 ведущий научный сотрудник АбИГИ АН Республики Абхазии.

Арвелод Куправа автор свыше 180 научных работ, в том числе 25 монографий.

В сферу основных научных интересов ученого входили проблемы аграрной истории и истории культуры Абхазской АССР, вопросы традиционной культуры абхазов, абхазской антропонимии.

А. Куправа – соавтор первого вузовского учебника по истории Абхазии - «Очерков истории Абхазской АССР»

В 2002 году им была издана монография «Апсуара - традиционная культура абхазов», а в 2003 г. - «Из истории абхазской антропонимии. К вопросу преобразований фамильных имен», в 2008 г. – «Вопросы традиционной культуры абхазов».

А. Куправа – ветеран Великой Отечественной войны, награжден медалью «За оборону Кавказа».

А. Куправа был удостоен высшей государственной награды Республики Абхазии - ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Фото Томаса Тхайцук, Sputnik Абхазия.