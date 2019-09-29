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Абхазия Информ

10 ОКТЯБРЯ РАУЛЬ ХАДЖИМБА, ВЫСТУПИВШИЙ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ПРИМЕТ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 10 октября 2019 10:47
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10 ОКТЯБРЯ РАУЛЬ ХАДЖИМБА, ВЫСТУПИВШИЙ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ПРИМЕТ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 10 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня 10 октября Рауль Хаджимба, выступивший в должность президента, примет отставку Кабинета министров

В соответствии со статьями 11 и 12 закона о «О Президенте Республики Абхазия», Кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом.

Не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабмина.

На заседании Кабинета министров коллегиально принимается заявление о сложении Кабинетом министров своих полномочий, которое подписывается премьер-министром и вручается вступившему в должность президенту РА.

Президент на основании заявления Кабинета министров принимает сложение полномочий правительством Вступивший в должность президент не вправе отказать в сложении полномочий правительством.

Вступивший в должность Президент Республики Абхазия поручает Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2019 10:50

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