Сухум. 10 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня 10 октября Рауль Хаджимба, выступивший в должность президента, примет отставку Кабинета министров

В соответствии со статьями 11 и 12 закона о «О Президенте Республики Абхазия», Кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом.

Не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабмина.