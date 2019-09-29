В ЖЕНЕВЕ И НА ЭТОТ РАЗ НЕ УДАЛОСЬ ПРИНЯТЬ ТЕКСТ СОВМЕСТНОГО УСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове входили заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, заместитель председателя СГБ РА Владимир Арлан, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Сухум. 10 октября 2019. Абхазия-Информ . 8-9 октября 2019 года состоялся 49-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Основное внимание участников очередного раунда Международных Женевских дискуссий было сосредоточено на эскалации напряженности на грузино-югоосетинской границе, возникшей в результате провокационных действий грузинской стороны, которая в одностороннем порядке выставила дополнительный КПП в непосредственной близости от югоосетинского села Цнелис.

Все участники отметили необходимость скорейшего разрешения ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров и компромиссов. Представители Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации возложили всю ответственность за обострение ситуации и возможную дальнейшую эскалацию на грузино-югоосетинской границе на власти Грузии.

Кроме того, участники из Абхазии, Южной Осетии и России обратили серьезное внимание всех присутствующих на необходимость согласования текста совместного устного заявления о неприменении силы, принятие которого послужило бы хорошей основой для дальнейшего диалога, направленного на достижение мира и стабильности в регионе.

К сожалению, в очередной раз представители Грузии и США не сумели проявить конструктивный подход к решению существующих проблем и отказались обсуждать текст совместного устного заявления. В результате было принято решение перенести обсуждение данного вопроса на следующий раунд дискуссий, который состоится 10-11 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.